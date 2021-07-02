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سياسة|فلسطين

بالفيديو.. القسام تخرج الفوج الأول من مخيمات "سيف القدس" الصيفية في غزة

آلاف الأطفال في قطاع غزة سجلوا في مخيمات طلائع التحرير التابعة لكتائب القسام (الصحافة الفلسطينية)
آلاف الأطفال في قطاع غزة سجلوا في مخيمات طلائع التحرير التابعة لكتائب القسام (الصحافة الفلسطينية)
1/7/2021

احتفلت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة "حماس"- الخميس، بتخريج مئات الفتية ممن التحقوا بمخيمات طلائع التحرير الصيفية التي تنظمها في قطاع غزة، تحت عنوان "سيف القدس".

وقال القيادي في الحركة محمد الجماصي على هامش الاحتفال الذي أقيم بمدينة غزة، "نخرج اليوم الفوج الأول للمخيمات (التي ضمت المئات)، ونحن نفتخر بهم ونرى فيهم جيل التحدي والتحرير".

وأضاف مخاطبا الخريجين، نرى فيكم درع القدس وفجر الانتصار وجيل التحدي والقرآن والتحرير والعودة للمسجد الأقصى قريبا.

وانطلقت مخيمات "سيف القدس" في مختلف مناطق قطاع غزة السبت الماضي، وتم الخميس تخريج الفوج الأول بمشاركة المئات، بينما سجل عشرات آلاف الفتية (أعمارهم 12-15 عاما) في مخيمات أخرى تحت ذات الشعار، تنطلق تباعا.

و"سيف القدس" هو الاسم الذي أطلقته الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة على تصديها للعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وشنت إسرائيل عدوانا على غزة استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، مما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، بينما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة المدن الإسرائيلية.

وبحسب كتائب القسام، فإن المخيمات التي تنظمها سنويا تهدف إلى غرس المبادئ الإسلامية في نفوس المشاركين فيها، وترسيخ القيم الوطنية لديهم، والاستعداد لمرحلة تحرير فلسطين وعودة البلدات والمدن الفلسطينية المحتلة.

وتضم المخيمات برامج تدريبية كشفية وعسكرية وتوعية أمنية ووطنية، بحسب الكتائب.

المصدر : وكالة الأناضول

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