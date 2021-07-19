ولي العهد السعودي يجتمع مع نظيره الإماراتي في الرياض

اجتمع اليوم الاثنين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطرفين "استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات".

وأضافت الوكالة أنهما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وذلك في إطار زيارة رسمية ليوم واحد، يقوم بها بن زايد للسعودية.

وكتب محمد بن زايد على تويتر "سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الإستراتيجي.. الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة".

وفي وقت سابق الاثنين، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتأتي هذه الزيارة بعد توترات سجلت بين البلدين خلال مفاوضات في إطار تحالف "أوبك بلس" حول الإنتاج النفطي.

وكانت الإمارات قد عارضت بشدة تمديد الاتفاق الذي يحد من إنتاج النفط واصفة إياه بأنه "غير عادل"، مطالبة بزيادة حصّتها الإنتاجية.

وفي بيان، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق مع شركائها لمواصلة زيادة الإنتاج بشكل متواضع اعتبارا من أغسطس/آب المقبل.

وأفضت نقاشات الأحد إلى تسويات سيتم بموجبها رفع حصة إنتاج الإمارات إلى 3.5 ملايين برميل في اليوم في أيار/مايو 2022، كما سيتم تعديل حصص كل من العراق والكويت والسعودية وروسيا.