عشرات القتلى والجرحى في تفجير بمدينة الصدر شرقي بغداد

قتل وأصيب العشرات في تفجير استهدف سوقا بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 30 على الأقل قتلوا وأصيب 47 آخرون على الأقل في التفجير، مضيفة أن بين الضحايا نساء وأطفالا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية أن التفجير ناجم عن عبوة ناسفة، في حين قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية إن تحقيقا بدأ بشأن الحادث.

ووصفت خلية الإعلام الأمني التفجير -الذي وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر- بأنه "إرهابي".

وقال مصدر طبي حكومي في بغداد إن وزارة الصحة استنفرت كل طواقمها في المستشفيات لاستقبال قتلى وجرحى التفجير.

من جانبه، قال يحيى رسول، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بيان، إن الكاظمي أمر بتوقيف قائد القوة الأمنية المسؤولة عن تأمين سوق الوحيلات.

كما أمر رئيس الوزراء العراقي، وفق المصدر ذاته، بفتح تحقيق في التفجير من قبل قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش.