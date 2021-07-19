حجاج بيت الله ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

بدأ حجاج بيت الله الحرام مغرب اليوم الاثنين نفرتهم إلى مزدلفة بعد أدائهم الركن الأعظم في الحج بالوقوف على صعيد عرفات.

وأظهر البث الحي لقناة الإخبارية الحكومية السعودية الحجاج وهم يغادرون صعيد عرفات مع غروب شمس اليوم الاثنين، وكانت عشرات الحافلات الملونة تنتظرهم لنقلهم إلى مزدلفة.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، بعد يوم التروية والوقوف بعرفة.

ويؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء في مشعر مزدلفة ويبيتون فيه ليلتهم، وفيه يجمعون حصى الجمرات قبل التوجه فجر غد العاشر من ذي الحجة إلى مشعر منى لإتمام بقية مناسك يوم النحر (يوم عيد الأضحى)، حيث سيرمون جمرة العقبة وينحرون الهدي (الأضاحي)، ويطوفون حول الكعبة المشرفة طواف الإفاضة، ويسعون بين الصفا والمروة، ثم يحلقون رؤوسهم ويتحللون من الإحرام.

يذكر أن عدد الحجاج هذا العام تقلص للعام الثاني على التوالي بسبب فيروس كورونا، وقد حُدد بـ60 ألفا فقط من السعوديين والمقيمين ممن تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

حج هذا الموسم اقتصر على 60 ألفا فقط من السعوديين والمقيمين وخضع لإجراءات احترازية مشددة (رويترز)

وأكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية- عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن. وقال "حرصنا منذ البداية على سلامة الحجاج، وذلك بتحديد عددهم بـ60 ألفا حتى نضمن تطبيق الاحترازات بشكل متميز".

وأوصى الحجاج "بمتابعة حالاتهم الصحية بعد الحج وإجراء فحص للتأكد من سلامتهم". وأضاف "إذا ضمنا سلامة الحجاج يمكن أن يعود الحج -في المستقبل- بالكامل إذا تحققت السيطرة على الوباء على مستوى العالم".

واستحدثت المملكة وسائل تكنولوجية لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى، فنشرت روبوتات لتوزيع مياه زمزم المباركة، واستخدمت بطاقات ذكية تسمح بوصول الحجاج من دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة.