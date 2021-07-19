البث الحي
سياسة|صومال

الثانية خلال أسبوع.. الجيش الصومالي يستعيد بلدة عمارة من قبضة حركة "الشباب"

الجيش الصومالي يخوض منذ سنوات مواجهات دامية مع عناصر حركة الشباب (الأناضول)
الجيش الصومالي يخوض منذ سنوات مواجهات دامية مع عناصر حركة الشباب (الأناضول)
19/7/2021

أعلن الجيش الصومالي -في وقت متأخر من مساء الأحد- استعادة بلدة عمارة في محافظة جلجدود من قبضة حركة الشباب، وهي القرية الثانية التي يستعيدها الجيش منذ بداية الأسبوع.

واستعاد الجيش السيطرة على بلدة عمارة بعد قتال عنيف مع الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة، مما أجبرها على الفرار، بحسب إبراهيم محمود المسؤول المحلي في المنطقة التي جرت فيها العملية.

وأشار محمود إلى أن هناك إصابات بين صفوف الجنود نتيجة الاشتباكات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو -في تغريدة على تويتر- إن "قوات الأمن في مودوغ جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني استعادوا بلدة عمارة بالكامل من مقاتلي حركة الشباب بعد هجوم مدروس صباح الأحد".

وأضاف أن الجنود يتجهون الآن لتحرير قرية "سيجرو" التي تسيطر عليها حاليا الحركة نفسها.

والسبت، استعادت القوات العسكرية الصومالية والقوات الإقليمية شبه العسكرية من حركة الشباب بلدة "بعدوين" الصغيرة، الواقعة في منطقة "مدج" (وسط).

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

اتفاق رعاه رئيس الوزراء.. قوات المعارضة الصومالية تخلي مواقعها في العاصمة مقديشو

أخلت قوات المعارضة الصومالية الكثير من مواقعها في مقديشو، وبدأت العودة إلى ثُكناتها، وذلك ضمن اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسن روبلي ومجلس اتحاد المرشحين، لإنهاء حالة التوتر في البلاد.

9/5/2021
المزيد من سياسة

الرئاسة اللبنانية: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد تبدأ الاثنين المقبل

الحريري (يمين) وعون تبادلا الاتهامات بشأن الإخفاق في تشكل الحكومة (الأوروبية)

استهدف أنظمة مايكروسوفت.. أميركا وحلفاؤها يتهمون الصين بالضلوع في هجوم سيبراني كبير

بلينكن: أميركا ستتخذ إجراءات ضد المتورطين بالأنشطة السيبرانية الخبيثة بسبب سلوكهم غير المسؤول (رويترز)

نجاح أم فشل.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة وخبراء مصريون يؤكدون فشله

خبراء مصريون يرون أن إثيوبيا لم تتمكن من حجز كمية المياه التي كانت مقررة في الملء الثاني لسد النهضة (الفرنسية)

رئيس تيار اقتدار وطن العراقي عبد الحسين عبطان للجزيرة نت: لهذا لا نخشى تكرار سيناريو أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي

عبطان يرى أن هيبة الدولة لا تنحصر بتعزيز الأمن بل بإيجاد تنمية وتوفير عيش كريم للمواطن (الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد.. شاب عراقي يهدد بالانتحار إذا لم يستجب بايدن لطلبه والخارجية الأميركية ترد عليه برسالة عاجلة

علي عادل يحظى بشعبية كبيرة في العراق وتلقى فيديوهاته رواجا كبيرا (مواقع التواصل)

بعد كم ساعة من الذبح ينصح بتناول لحم الأضحية؟

على وقع الأغاني الوطنية.. إثيوبيا تعلن اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة والسودان يتخذ إجراءات ويشكو غياب المعلومات

غيبوبة ياسمين عبد العزيز تصدم جمهورها وزملاؤها في الوسط يطالبون بالدعاء لها

ياسمين عبد العزيز واحدة من النجمات اللاتي اشتهرن في نهاية التسعينيات بعد أن عرفها الجمهور من خلال الإعلانات (مواقع التواصل الاجتماعي)