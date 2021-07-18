زيارة رسمية بأجندة اقتصادية.. ولي عهد أبو ظبي يزور السعودية ويبحث إنتاج النفط والاستيراد السعودي

قالت وكالة الأنباء الألمانية إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان سيصل إلى المملكة العربية السعودية الاثنين في زيارة رسمية تدوم يوما واحدا، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت الوكالة عن مصدر خليجي في الرياض قوله إن وفدا وزاريا سيرافق ولي عهد أبو ظبي لمناقشة العديد من القضايا، وفي مقدمتها البحث في اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك بلس" (+OPEC).

كما يبحث ولي عهد أبو ظبي مع نظيره السعودي انعكاسات قرارات الاستيراد السعودي الأخيرة على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين ما تشمله القرارات: استبعاد البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

وخلال اجتماع لتحالف "أوبك بلس" بداية يوليو/تموز الجاري، تعثر تمرير اتفاق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وذلك عندما اعترضت الإمارات على اقتراح سعودي بتمديد الاتفاق حتى نهاية العام المقبل 2022، حيث طلبت أبو ظبي رفع رقم الأساس لإنتاجها، والذي على أساسه سيتم حساب حصة كل دولة من الزيادة المنتظرة في الإنتاج.