البث الحي
سياسة|السعودية

زيارة رسمية بأجندة اقتصادية.. ولي عهد أبو ظبي يزور السعودية ويبحث إنتاج النفط والاستيراد السعودي

ولي عهد أبو ظبي (يمين) سيبحث مع ولي العهد السعودي انعكاسات قرارات الاستيراد السعودي على اقتصاد الإمارات (الجزيرة)
ولي عهد أبو ظبي (يمين) سيبحث مع ولي العهد السعودي انعكاسات قرارات الاستيراد السعودي على اقتصاد الإمارات (الجزيرة)
17/7/2021

قالت وكالة الأنباء الألمانية إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان سيصل إلى المملكة العربية السعودية الاثنين في زيارة رسمية تدوم يوما واحدا، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت الوكالة عن مصدر خليجي في الرياض قوله إن وفدا وزاريا سيرافق ولي عهد أبو ظبي لمناقشة العديد من القضايا، وفي مقدمتها البحث في اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك بلس" (+OPEC).

كما يبحث ولي عهد أبو ظبي مع نظيره السعودي انعكاسات قرارات الاستيراد السعودي الأخيرة على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين ما تشمله القرارات: استبعاد البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

وخلال اجتماع لتحالف "أوبك بلس" بداية يوليو/تموز الجاري، تعثر تمرير اتفاق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وذلك عندما اعترضت الإمارات على اقتراح سعودي بتمديد الاتفاق حتى نهاية العام المقبل 2022، حيث طلبت أبو ظبي رفع رقم الأساس لإنتاجها، والذي على أساسه سيتم حساب حصة كل دولة من الزيادة المنتظرة في الإنتاج.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

موجة عاتية جديدة تستثني الصين.. وفيات وإصابات هائلة في بريطانيا وتونس والهند والمغرب والسنغال

سيدني كثفت الفحوص وشددت الإجراءات الاحترازية (غيتي)

20 قتيلا بانهيارات أرضية في الهند

يواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض بحثا عن 15 شخصا على الأقل مطمورين تحت المنازل المنهارة (رويترز)

معظم المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا مصدرها 12 شخصًا.. حسب تقرير جديد

الدراسة: 65% من المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا مصدرها 12 شخصا يتابعهم أكثر من 59 مليونا (الجزيرة)

رغم ارتفاع الإصابات اليومية.. على ماذا تراهن بريطانيا في رفع قيود كورونا؟

يتخوف البريطانيون من عودة الحياة إلى طبيعتها رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

5 أسباب وراء ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بأوروبا

(الجزيرة)

الإبلاغ عن إصابة 20 دبلوماسيا أميركيا في النمسا بأعراض تشبه متلازمة هافانا

السفارة الأميركية في فيينا (غيتي)

بودكاست عن تسجيلات صوتية لأميركي قاتل مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا حتى مقتله

راسل دينيسون المقاتل الأميركي في تنظيم الدولة الإسلامية (إنترسبت)

قبل أداء الركن الأعظم.. الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى في يوم التروية

مشعر منى يستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الأحد (رويترز)