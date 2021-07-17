تحت إجراءات احترازية مشددة.. الحجاج يبدؤون طواف القدوم في المسجد الحرام

أدت طلائع الحجاج صباح اليوم السبت طواف القدوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث سمح لنحو 60 ألف مواطن ومقيم في السعودية فقط بالمشاركة هذا الموسم.

واستقبلت 4 مراكز الليلة الماضية الحجاج في "النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا"، ثم وصلت فجرا طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي استعدادا لأداء مناسك حج هذا العام.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج هشام السعيد لوكالة الصحافة الفرنسية "كل 3 ساعات يدخل 6 آلاف شخص لتأدية طواف القدوم" في الحرم المكي، مضيفا "خلال الطواف وبعد خروج كل مجموعة تتم عملية تعقيم للحرم".

وصول أول طلائع حجاج بيت الله الحرام لمراكز الاستقبال والترحيب بالحجاج، حسب مواعيد التفويج المخصصة لهم.#حج1442 #بسلام_آمنين pic.twitter.com/4OZp5Ma4bJ — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 17, 2021

وبعد الانتهاء من طواف القدوم يغادر جميع الحجاج المسجد الحرام من محطة "باب علي" وصولا إلى ساحة جسر الجمرات في منى، بما لا يقل عن 200 حافلة، وبمتوسط ألفي حاج لكل 3 ساعات.

ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة، فيما لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة داخل مخيمات الحجاج في منى.

وأكدت وزارة الحج أنها تتبع "أعلى مستويات من الاحتياطات الصحية" في ضوء جائحة كوفيد-19 ومتحوراتها الجديدة، حيث تم تطبيق وسائل تكنولوجية متقدمة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، ومنها استحداث بطاقة الحج الذكية "شعائر"، واستخدام روبوتات لتوزيع قوارير مياه زمزم.

جانب من استمرار توافد حجّاج بيت الله الحرام لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، تمهيدًا لتوجّههم لمراكز الاستقبَال بمكة المكرمة.#حج1442#بسلام_آمنين pic.twitter.com/P7ATqJ0aa6 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 17, 2021

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن مناسك الحج لهذا الموسم ستقتصر على 60 ألفا فقط من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا.

كما شددت الوزارة في بيان على ضرورة أن يكون الراغبون في أداء مناسك الحج خالين من الأمراض المزمنة، وأن يكونوا ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما وحاصلين على اللقاح.

وبررت هذا القرار بأنه يأتي "امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية"، مشيرة إلى أن طبيعة الحشود في فريضة الحج تجعل تطبيق أعلى درجات الاحترازات أمرا في غاية الأهمية.