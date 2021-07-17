البث الحي
سياسة|ليبيا

الدبيبة ينفي علمه باتفاق روسي تركي للانسحاب من ليبيا ويقر بصعوبة توحيد الجيش

عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته بجلسة مجلس الأمن الخميس الماضي (الجزيرة)
عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته بجلسة مجلس الأمن الخميس الماضي (الجزيرة)
17/7/2021

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة علمه بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بشأن انسحاب قواتهما، رغم ترحيبه بهذه الخطوة، كما أقر بصعوبة توحيد جيش بلاده، معتبرا أن "الأمور ليست سهلة".

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال الدبيبة "لم أسمع بهذا الاتفاق بشأن سحب المقاتلين. ولكن نحن نرحب بأي اتفاق… ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف".

وأضاف "نحن نتحدث مع كل الأطراف بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا".

وبشأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر والتواصل معه، قال الدبيبة -في المقابلة التي أجريت في نيويورك- إن حفتر شخص عسكري صعب لكنهم يتواصلون معه والأمور ليست سهلة، وفق تعبيره.

في السياق نفسه، أقر رئيس الحكومة الليبية بأن توحيد الجيش الليبي سيكون مهمة "صعبة للغاية".

وفيما يتعلق بالانتخابات، أوضح الدبيبة أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترشح لمنصب الرئيس، مؤكدا التزام حكومته بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، إلا أنه حذر من أن بعضًا ممن في السلطة التشريعية قد يتشبثون بالسلطة.

مجلس الأمن

وأول أمس الخميس، عقد مجلس الأمن جلسة بشأن ليبيا وحث فيها جميع الدول الأعضاء بالمجلس والأطراف الليبية والجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام ودعم تنفيذ وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، خلال الجلسة، إن القوات التابعة لحفتر في الشرق لم تسمح لحكومة الوحدة الوطنية بالسيطرة على المنطقة.

وبدوره، قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أمام مجلس الأمن إن موسكو تؤيد "انسحابا تدريجيا على مراحل لكل القوات والوحدات الأجنبية".

وأضاف "في الوقت نفسه، نود التأكد من عدم الإخلال بتوازن القوى الحالي على الأرض، لأنه بفضل هذا التوازن لا يزال الوضع في ليبيا هادئا، ولم تظهر تهديدات بتصعيد مسلح".

وذكر مسؤولون أميركيون وألمان، عقب مؤتمر بدعم من الأمم المتحدة في برلين الشهر الماضي، أن تركيا وروسيا، اللتين تدعمان طرفين متنافسين في ليبيا، توصلتا إلى تفاهم أولي على انسحاب تدريجي لمقاتليهما الأجانب.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

رغم فشل حوار جنيف.. مفوضية الانتخابات الليبية تبدأ تحديث سجل الناخبين والحكومة تدعو للمشاركة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية البدء في تحديث سجل الناخبين تمهيدا لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك رغم بعض التشكيكات بجدية الانتخابات في ظل التوتر الأمني جنوب البلاد.

4/7/2021

المسار الليبي.. بدء إجراءات توحيد البنك المركزي وترقب صدور توافقات بشأن التشريعات الانتخابية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس أنها ستتسلم نهاية الأسبوع خلاصات عمل لجنة التوافقات الليبية حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، في حين يُتوقع أن تؤدي مراجعة دولية مالية إلى توحيد المصرف المركزي.

8/7/2021

ليبيا.. مجلس الأمن يطالب بالامتثال لحظر الأسلحة والمبعوث الأممي يتهم أطرافا بمحاولة عرقلة الانتخابات

طالب مجلس الأمن بالامتثال لحظر الأسلحة على ليبيا، وحذر المبعوث الأممي من انهيار وقف إطلاق النار، متهما “أطرافا” بمحاولة عرقلة الانتخابات، وتوالت التصريحات بضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة.

15/7/2021
المزيد من سياسة

خبراء حقوقيون: الإمارات تأوي مطلوبين في قضايا فساد كبيرة بجنوب أفريقيا

محتجون أمام سفارة الإمارات في بريتوريا في يونيو/حزيران الماضي مطالبين بتسليم الأشقاء غوبتا (غيتي)

المفاوضات الأفغانية تتواصل بالدوحة.. طالبان تقول إنها لا تسعى للسلطة بالقوة والحكومة تؤكد أن الأجواء مناسبة لحل سياسي

وفد حركة طالبان المشارك في مباحثات الدوحة (الفرنسية)

المتعاونون مع الغزاة.. قصة العار الأميركي بفيتنام هل تتكرر في أفغانستان؟

جانب من إجلاء الرعايا الأميركيين من فيتنام عام 1975 (غيتي)

تمتد 7 سنوات.. بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة

الأسد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو/أيار الماضي كما كان متوقعا (الفرنسية)
الأكثر قراءة

10 علامات تدل على مرض أو حالة خطيرة ينتبه إليها الطبيب بمجرد النظر إلى المريض

بودكاست عن تسجيلات صوتية لأميركي قاتل مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا حتى مقتله

راسل دينيسون المقاتل الأميركي في تنظيم الدولة الإسلامية (إنترسبت)
logo

فاسيلي بارتولد.. المستشرق الروسي الذي أنصف الحضارة الإسلامية

سد النهضة.. السودان يكشف عن انخفاض وارد المياه لسد الروصيرص 50% وإثيوبيا تتجهز لفيضانات "خطيرة"

(الجزيرة)