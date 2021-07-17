الإمارات تستعين بشركة إسرائيلية للطائرات المسيرة لتعزيز خدماتها الأمنية

ذكر موقع عبري متخصص بالشؤون الدفاعية أن دولة الإمارات استعانت بشركة إسرائيلية متخصصة بالطائرات المسيرة، لخفض زمن استجابة الأجهزة الأمنية لحالات الطوارئ.

وقال موقع "إسرائيل ديفنس" العبري، الجمعة، أن شرطة دبي استعانت بشركة "أيروبوتيكس" (Aerobotics) الإسرائيلية المتخصصة بالطائرات المسيرة.

وأوضح أن شرطة دبي اختارت نظام "أيروبوتيكس" الذي طورته الشركة الإسرائيلية، للدمج المنتظم للطائرات المسيرة في الأنشطة الأمنية.

وأضاف أنه تم اختيار المعرض العالمي "إكسبو"، ليكون الحدث الافتتاحي لهذا التعاون.

والأربعاء، قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر "خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي.. دشنت منصة درون بوكس (Drone Box)".

وأضاف بن راشد أن المنصة المذكورة عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات المسيرة، موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط.

وتابع "سيتم إطلاق الخدمة خلال معرض إكسبو القادم، والمقرر انعقاده في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وكانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا العام الماضي تطبيع العلاقات بينهما، ومنذ ذلك الحين جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين الجانبين.

والأربعاء، افتتحت الإمارات سفارتها في إسرائيل بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في احتفال رسمي، وذلك بعد افتتاح تل أبيب سفارة لها في أبو ظبي وقنصلية في دبي نهاية يونيو/حزيران الماضي.