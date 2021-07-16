عطل بقمرة القيادة يتعلق بالسلامة.. قرار بفحص كل طائرات بوينغ 737 حول العالم

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمرا للشركات المشغلة للطائرة بوينغ 737 بجميع طُرزها بإجراء فحص لإصلاح عطل محتمل بمفتاحي الضغط الجوي في قمرة القيادة.

ويُلزم الأمر الشركات بإجراء اختبارات متكررة لمفتاحي الضغط واستبدالهما إذا لزم الأمر. ويتعلق القرار بـ 2502 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة و9 آلاف و315 على مستوى العالم.

وصدر ذلك الأمر بعد أن أبلغت إحدى شركات الطيران عن تعطل مفتاحي الضغط خلال اختبار لـ3 طُرز مختلفة من تلك الطائرة.

وقالت الإدارة إن تعطل المفتاحين قد يؤدي إلى عدم تفعيل نظام التحذير من اختلال ضغط قمرة القيادة، والذي يعمل عادة إذا تجاوز الارتفاع 10 آلاف قدم، وهو مستوى يكون عنده الأكسجين قليلا بدرجة تنطوي على خطورة.

وقمرات القيادة مصممة بحيث لا يتجاوز ضغط الهواء فيها الضغط الجوي عند 8 آلاف قدم.

وقالت بوينغ إنها ملتزمة بتوجيه إدارة الطيران الاتحادية والذي لم يتحدث عن أي تعطل في مفتاحي الضغط أثناء التحليق.

وذكرت الإدارة أنه لا بد من إجراء الاختبارات في غضون ألفي ساعة طيران منذ آخر اختبار لمفتاحي الضغط في قمرة القيادة أو خلال 90 يوما من صدور الأمر.

وراجعت بوينغ -في بادئ الأمر- المشكلة، ومن ذلك معدل العطل المتوقع للمفتاحين، ووجدت أنها لم تشكل أي خطر على السلامة. وامتنعت عن الإفصاح عن معدل العطل.

لكن إدارة الطيران الاتحادية وشركة بوينغ توصلتا لاحقا إلى أن "معدل عطل كلا المفتاحين أكبر كثيرا مما كان يُعتقد في البداية، وبالتالي فإنه يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة".

وأضافت الإدارة أنه "ليست لديها معلومات كافية بعد كي يتسنى لها تحديد السبب لارتفاع معدل العطل على هذا النحو غير المتوقع".

ويشمل الأمر جميع طُرز الطائرة 737، ومنها ماكس، لكن لا صلة له بأية مشكلة أخرى مرتبطة بعودة ماكس إلى الخدمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.





رقابة مستمرة

ومن شأن هذا القرار أن يشكل إرباكا للنقل الجوي، في وقت تعكف فيه شركات الطيران حول العالم على استعادة شبكة خطوطها تدريجيا، مع بدء تخفيف إجراءات فيروس كورونا المستجد.

وتخضع طائرات بوينغ لرقابة مستمرة، منذ تحطم طائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس في إندونيسيا عام 2018 وإثيوبيا عام 2019، ومقتل جميع ركابهما الذين بلغ عددهم 346 شخصا.

وفي مارس/آذار الماضي، قامت إدارة الطيران الفدرالية بإجراء فحوص السلامة على طائرات من طراز "787 دريملاينر" قبل تسليمها، وسط رقابة تنظيمية أشد صرامة.

وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قال الكاتب أندرو تانغل إن المنظمين الفدراليين للسلامة الجوية حرموا شركة بوينغ من القيام بإجراءات الفحص والتوقيع على العديد من الطائرات من طراز 787

دريملاينر المنتجة حديثا، وجاءت هذه الخطوة على ضوء مشاكل الإنتاج.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2019 بدأ العمل على إعادة صيانة قرابة ألف طائرة بوينغ 737 الجيل الجديد في العالم بعد اكتشاف شقوق في هيكل إحدى الطائرات بالصين.