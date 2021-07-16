تحدثت عن علاقة السعودية بلبنان.. مواقع التواصل تتداول تغريدة محذوفة منسوبة لسعد الحريري

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتغريدة قالوا إن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري حذفها من حسابه على تويتر، وتضمنت أن السعودية لديها مشكلة مع حزب الله ومع لبنان.

وجاء في التغريدة المحذوفة "المملكة العربية السعودية لديها مشكلة مع حزب الله ومع لبنان"، قبل أن تحذف التغريدة وتنشر تغريدة أخرى تقول "لحم كتافي من السعودية وأنا إنسان وفي، وعائلتي في السعودية".

كما غرد الحريري أيضا "المملكة العربية السعودية لم تقدم للبنان سلاح ولم تقم بـ 7 (مايو)/أيار، السعودية أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير للبنان كما كل دول الخليج، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه حزب الله".

وجاءت تغريدات الحريري استنادا إلى كلامه خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجديد" المحلية تناولت أسباب اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وتم فيها التطرق لعلاقات السعودية مع لبنان وحزب الله، وقد بدا فيها الحريري مدافعا عن المواقف السعودية في لبنان، وهو ما قد يفسر حذف التغريدة لأنها قد لا تؤدي المعنى المراد.

وكان الحريري قد أعلن أن كتلته البرلمانية لن تسمي أحدا في المشاورات المقبلة لاختيار رئيس وزراء جديد، في حين قالت الرئاسة إن الحريري لم يكن مستعدا لأي تعديل من أي نوع كان على مقترحه الحكومي.

وأضاف الحريري، في مقابلة مع قناة "الجديد" المحلية، أنه تخلى عن تشكيل الحكومة بعدما تأكد أن الرئيس ميشال عون ما زال يريد الثلث المعطل وأن حزبه لن يمنح الثقة للحكومة، مؤكدا أنه لم يفرض شروطا على الرئيس.

وكان رئيس الحكومة المكلف أعلن الخميس من القصر الرئاسي اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، بعد 9 أشهر على تسميته، في خطوة من شأنها أن تعمق معاناة البلاد الغارقة في أسوأ أزماتها الاقتصادية.