اتحاد الغرف السعودية يصدر تعميما بفتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

قالت صحيفة عكاظ السعودية، الجمعة، إن المتاجر والمحال يمكنها الآن أن تظل مفتوحة أوقات الصلوات الخمس، تخفيفا للقواعد الصارمة التي تُلزمها بإيقاف العمل في تلك الأوقات.

وينهي القرار، الذي اتخذه اتحاد الغرف السعودية، إغلاق المحال لما لا يقل عن نصف الساعة أثناء الصلوات الخمس، والذي استمر العمل به عقودا.

وقالت الصحيفة نقلا عن منشور صادر من اتحاد الغرف "تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات".

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة على الفور على طلب من رويترز بالتعليق.