مع تواصل القتال في أفغانستان.. الحكومة تكشف عرضا للهدنة من طالبان وأميركا تتمسك بالحوار والدبلوماسية

كشفت الحكومة الأفغانية أن حركة طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار 3 أشهر مقابل شروط، وسط أنباء عن استعادة الحكومة معبرا حدوديا وبالتزامن مع معارك متواصلة بأنحاء عدة. من جانبها جددت واشنطن التأكيد على أن المسار الدبلوماسي والمفاوضات هما السبيل الوحيد للسلام.

وقال المتحدث باسم وفد الحكومة لمحادثات السلام نادر نادري إن طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار 3 أشهر، مقابل الإفراج عن نحو 7 آلاف من معتقليها في السجون الحكومية، وشطب أسماء عدد من قادتها من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، قال مصدر حكومي للجزيرة إن اقتراح طالبان لوقف النار لمدة 3 أشهر مقترح قديم سبق أن رفضته الحكومة.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن المفاوضات الأفغانية بالدوحة والمسار الدبلوماسي هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

ووصف برايس إعدام مسلحي طالبان أفرادا من القوات الحكومية بالعمل الشائن والفظيع. وهو أمر نفته طالبان أمس.

وأكد المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد أن الحل العسكري لم ينجح ولم يفلح في إجبار طالبان على قبول ما يمكن أن تقبله واشنطن أو بقية الأطراف الأفغانية.

وخلال ندوة استضافها معهد بيروت، تحدث خليل زاد من العاصمة الأوزبكية طشقند عبر الإنترنت متسائلا عن جدوى المضي قدما في حل لن ينجح، وفق تعبيره.

وبشأن الانسحاب الأميركي، نفى خليل زاد أن يكون ذلك قد حوّل أفغانستان إلى ساحة حرب، لأنها لم تنعم أصلا بالسلام منذ 43 عاما. وأضاف أن الانسحاب مهد لمحادثات تجري لأول مرة بين الأطراف الأفغانية المتناحرة، حسب وصفه.

وبنفس السياق، نشرت السفارة الأميركية في كابل تصريحا مقتضبا قالت فيه إنه ينبغي على الأطراف في أفغانستان حل الصراع على طاولة المفاوضات فقط.

خليل زاد (يسار) في زيارة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند (الأناضول)

معارك متواصلة

ميدانيا، قال مصدر حكومي إنّ 5 مدنيين قتلوا، و12 آخرين أصيبوا إثر سقوط قذيفة هاون على منزلهم بولاية لغمان شرقي البلاد.

وفي غزني (وسط) أفاد مصدر للجزيرة بمقتل 8 مدنيين وإصابة 9 آخرين، جراء المعارك بين طالبان والقوات الحكومية.

وإلى شرقي البلاد، شهدت مدينة جلال أباد تفجيرا تسبب في وقوع قتلى وجرحى، دون أن يُعرف بعد حجم الضحايا أو طبيعة التفجير، وفق مصدر أمني.

من جهة ثانية، أعلنت حركة طالبان سيطرة مسلحيها على مقر مديرية أرغنداب بولاية قندهار جنوبي البلاد، لكن الحكومة نفت ذلك.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع إن 8 من عناصر طالبان قتلوا في غارة جوية بولاية هرات غربي البلاد.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة وطالبان توصلا إلى وقف لإطلاق النار في ولاية بادغيس غربي البلاد.

في هذه الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على معبر "تشمن" الحدودي مع باكستان، كما أعلنت السلطات الباكستانية اليوم إعادة فتح المعبر.

وفي المقابل، قالت طالبان إنها لا تزال تسيطر على بلدة سبين بولدوك، حيث يقع المعبر الذي استولى عليه مسلحوها الأربعاء الماضي، وهو المعبر الرئيس الذي كانت تمر عبره معظم مواد الدعم اللوجستي للقوات الدولية بأفغانستان طوال 20 عاما الأخيرة.

وفي سياق آخر، كشف مصدر أمني للجزيرة أنه تم نقل 240 سجينا، بينهم قياديون في طالبان، من سجن قندهار إلى كابل بعد هجمات على السجن.