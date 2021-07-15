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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

فيسبوك يكشف مجموعة قراصنة تعمل من إيران استهدفت جنودا أميركيين ومصالح غربية

فيسبوك: النشاط الحالي يحمل بصمات عمل منظم وقوي من الناحية التقنية (الجزيرة)
فيسبوك: النشاط الحالي يحمل بصمات عمل منظم وقوي من الناحية التقنية (الجزيرة)
15/7/2021

قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس إنها حذفت نحو 200 حساب تديرها مجموعة من المتسللين الإلكترونيين من إيران في إطار عملية تجسس عبر الإنترنت استهدفت بالأساس جنودا في الجيش الأميركي وأفرادا يعملون في شركات دفاع وطيران.

وأضافت شركة موقع التواصل الاجتماعي إن المجموعة، التي يطلق عليها خبراء أمنيون اسم "ظهر السلحفاة" أو (تورتيسشيل)، استخدمت شخصيات وهمية على الإنترنت للتواصل مع المستهدفين وبناء الثقة، وفي بعض الأحيان استغرق الأمر عدة أشهر لدفعهم لمواقع أخرى وخداعهم للضغط على روابط إلكترونية خبيثة تصيب أجهزتهم ببرمجيات للتجسس.

وقال فريق التحقيقات التابع لفيسبوك في منشور على مدونة "تلك الأنشطة تحمل طابع عملية ذات تمويل جيد ومستدامة مع الاعتماد على إجراءات أمنية عملية قوية إلى حد ما لإخفاء من يقف وراءها".

وذكرت فيسبوك أن المجموعة أنشأت حسابات بها معلومات وهمية عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي لتبدو أكثر مصداقية، وعادة ما ادعوا أنهم يوظفون أو موظفون في شركات طيران ودفاع.

من جهتها، قالت شركة لينكدإن المملوكة لمايكروسوفت إنها حذفت عددا من الحسابات. وقالت تويتر إنها "تحقق بجدية" في المعلومات الواردة في تقرير فيسبوك.

المصدر : وكالات

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