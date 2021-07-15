9 أشهر من الترقب والانتظار.. مسار أزمة تشكيل الحكومة في لبنان

دخلت الأزمة اللبنانية اليوم منعطفا جديدا بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وهو ما من شأنه أن يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تتردى فيها البلاد منذ فترة.

وفي ما يلي أبرز المحطات التي مرت بها أزمة تشكيل الحكومة منذ تكليف الحريري بها منذ نحو 9 أشهر.

– 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020: تكليف الحريري بتشكيل الحكومة بعد تسميته من قبل 65 نائبا.

– أكتوبر/تشرين الأول 2020 حتى فبراير/شباط 2012: مشاورات متعددة بين رئيس الوزراء المكلف، ورئيس الجمهورية ميشال عون، حول الصيغة الحكومية.

ـ 12 فبراير/شباط 2021: الحريري يقدم تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من الأخصائيين، دون تمتع أي فريق بثلث معطل.

ـ 17 مارس/آذار 2021: عون في رسالة متلفزة يخير الحريري بين تشكيل الحكومة أو الاعتذار.

ـ 17 مارس/آذار 2021: الحريري يرد على عون: إما توقيع مراسيم تشكيل الحكومة أو انتخابات رئاسية مبكرة.

ـ 22 مايو/أيار 2021: الحريري يتهم عون بمخالفة الدستور وعرقلة تشكيل الحكومة لدفعه إلى الاعتذار.

ـ 31 مايو/أيار 2021: رئيس مجلس النواب نبيه بري يتقدم بمبادرة لتشكيل حكومة من 24 وزيرا من دون ثلث معطل.

ـ 18 يونيو/حزيران 2021: الحريري يقول إن أولويته هي لتأليف حكومة، والاعتذار يبقى خياراً مطروحا.

ـ 13 يوليو/تموز 2021: الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل يبحث مع المسؤولين التطورات المتصلة بالأزمة الحكومية.

ـ 14 يوليو/تموز 2021: الحريري يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، ويبحث معه الأزمة اللبنانية.

ـ 14 يوليو/تموز 2021: الحريري يقدم لرئيس الجمهورية صيغة حكومية من 24 وزيرا، وعون يستمهل لمزيد من التشاور.

15 يوليو/تموز 2021: الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة متهما رئيس الجمهورية بالإصرار على موقفه، وينقل عن عون قوله "لن نتمكن من أن نتوافق".

– 15 يوليو/تموز 2021: قالت الرئاسة إن الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل من أي نوع كان، وإن رفضه مبدأ الاتفاق بخصوص التشكيلة الحكومية دليل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار.