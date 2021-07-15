أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري -اليوم الخميس- من القصر الرئاسي اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد 9 أشهر على تسميته، في خطوة من شأنها أن تعمق معاناة البلاد الغارقة في أسوأ أزماتها الاقتصادية، في حين قالت الرئاسة اللبنانية إن الحريري لم يكن مستعدا لأي تعديل من أي نوع كان.

وقال الحريري للصحفيين إثر لقاء استمر 20 دقيقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون إن الأخير طلب "تعديلات" على الصيغة الحكومية التي اقترحها عليه أمس الأربعاء، متهما عون بالإصرار على موقفه.

ونقل عنه قوله "لن نتمكن من أن نتوافق". وأضاف الحريري "لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، وليعن الله البلد".

وأوضح أنه اقترح على الرئيس مزيدا من الوقت للتفكير بالصيغة التي اقترحها عليه الخميس، لكن الأخير أجابه "لن نتمكن من أن نتوافق".

الرئاسة اللبنانية: الحريري لم يكن مستعدا لأي تعديل

وفي أول تعليق لها على تصريحات الحريري واعتذاره عن تشكيل الحكومة، قالت الرئاسة اللبنانية إن الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل من أي نوع كان، وإن رفضه مبدأ الاتفاق بخصوص التشكيلة الحكومية دليل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار.

وقالت إن عون طلب من الحريري تعديل الصيغة الحكومية، والعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا.

وأضافت أن عون سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن بعد اعتذار الحريري.

وفي أول تعليق خارجي، عبرت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفها لعدم تمكن قادة لبنان من التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة، وجددت دعوة الأمم المتحدة إلى الاتفاق على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات في لبنان.

جوهر الخلاف

وقال مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم إنه كان من الواضح أن التشكيلة التي قدمها الحريري تراعي ما يصفه بحكومة الاختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية وما دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكنها لم تراع شرطا طلبه عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يقضي بألا يقوم رئيس الحكومة بتعيين أو تسمية وزراء من الطائفة المسيحية، وذلك على قاعدة أن هؤلاء ينبغي تسميتهم من طرف رئيس الجمهورية.

وأضاف أن هذه نقطة الخلاف الجوهرية لا تتعلق بتفاصيل مرتبطة بمقعد هنا أو حقيبة هناك في التشكيلة الوزارية، ولكن بقراءة للآلية تشكيل الحكومة وما بعد اتفاق الطائف وتوزيع الصلاحيات ومقتضيات الدستور.

وبشأن أصداء قرار الحريري، قال مدير مكتب الجزيرة إنه ليست هناك مواقف واضحة حتى الآن من الأطراف السياسية، مشيرا إلى حدوث قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، حيث تجاوز سعره فيها 21 ألف ليرة.

وأكد أن المسار الآن بات معقدا، وأن الجميع يترقب الآن ماذا سيفعل رئيس الجمهورية، وما الذي سيقوله الحريري في مقابلة يجريها الليلة مع قناة محلية.

وأضاف أنه على رئيس الجمهورية أن يقوم الآن باستشارات نيابية ملزمة لاختيار مرشح جديد لتشكيل حكومة جديدة.

ضغوط الساعات الأخيرة

من جهة أخرى، اطلع عون من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا، والفرنسية آن غريو في بيروت على نتائج لقاءاتهما في العاصمة السعودية الأسبوع الماضي.

وقالت الرئاسة إن عون استلم من السفيرتين رسالة مشتركة من وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا أكدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الظروف الصعبة.

وذكرت الخارجية الأميركية أن الرئيس جو بايدن يبحث مع نظيره الفرنسي الجهود المبذولة لمعالجة وضع لبنان.

ويوم الاثنين الماضي أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن توجه لفرض عقوبات على قادة مسؤولين عن التعطيل قبل نهاية الشهر الحالي.





الأزمة تتفاقم

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا رجح البنك الدولي أن يكون من بين أشد 3 أزمات في العالم منذ عام 1850.

ومن شأن اعتذار الحريري أن يفاقم حالة الشلل السياسي الذي يعمق معاناة اللبنانيين يوما بعد يوم على وقع تدهور كبير في قيمة الليرة، وأزمة وقود ودواء، وساعات تقنين في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة.

والحريري -الذي أسند إليه عون تشكيل الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- هو الشخصية الثانية التي تعتذر عن المضي في ما أوكل إليه، وقد تبادل الاثنان الأشهر الماضية الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء.

ولم تنجح الضغوط الدولية التي مارستها فرنسا -خصوصا على الطبقة السياسية- في تسريع تشكيل الحكومة، رغم أن المجتمع الدولي اشترط أن تكون من اختصاصيين، وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

9 أشهر محاولات

وقبل أشهر، أعلن الحريري تقديمه تشكيلة حكومية إلى عون، لكن الأخير رفضها.

وعلى مدار نحو 9 أشهر حالت خلافاتهما دون تشكيلة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وتركزت أبرز هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه -ومن ضمنه جماعة حزب الله- على الثلث المعطل، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.

ومنذ أواخر 2019 يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتبدو الأزمة مرشحة للتفاقم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب بدمار أحياء من العاصمة.

ولم يصل القضاء بعد إلى أي نتيجة حول من يتحمل مسؤولية الانفجار، علما بأن المؤشرات واضحة على أن الإهمال لعب دورا كبيرا في انفجار مواد خطيرة مخزنة عشوائيا.