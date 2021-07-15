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سياسة|إثيوبيا

الجيش الإثيوبي يعلن توفير الحماية لسد النهضة والسودان يدرس التوجه لمجلس حقوق الإنسان الأممي

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
15/7/2021

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي رضوان حسين أن بلاده تواجه حاليا تحديا يتمثل في مضايقات متزايدة بملفات عدة منها سد النهضة، الحدود، إقليم تيغراي. في حين طالب السودان مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، والدفع نحو الوصول لاتفاق ملزم بشأن السد.

وحذر حسين من أن بلاده مجبرة على اتخاذ إجراءات شاملة ضد منظمات وجهات -لم يسمها- قال إنها تشن حملات لخنق بلاده بدل تقديم المساعدة.

كما لوّح -في مؤتمر صحفي- بعدم تعاون حكومته إن لم تصحح تلك المنظمات أداءها، وفق قوله.

من جانبه، قال العقيد أزيني شيميليس نائب قائد الفرقة العسكرية، المعنية بحماية سد النهضة، إن الجيش الإثيوبي يعمل على توفير الحماية اللازمة للسد.

وأضاف شيميليس أن الحماية تشمل تأمين استكمال بناء السد، وإتمام المرحلة الثانية من ملئه، إضافة إلى الحيلولة دون دخول أي قوة إلى المنطقة، وفق ما ورد بوكالة الأنباء الإثيوبية.

السودان يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

في المقابل، دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته، وإصدار تعليمات واضحة لاستئناف مفاوضات سد النهضة بحسن نية للتوصل إلى اتفاق ملزم خلال فترة قصيرة.

وقالت الوزيرة إن إثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان، وتنتهك القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار حسب قولها.

وكشفت -خلال تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية- أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعرض أزمة سد النهضة.

وشددت الوزيرة السودانية على حق بلادها في استخدام جميع الأدوات والوسائل المشروعة بما في ذلك الدعاوى القضائية.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان قال إن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة.

وأضاف -خلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي دانيت ويبر بالخرطوم- أن الحكومة حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي، وتعمل على استقرار الأوضاع في الجارة إثيوبيا.

وأشاد البرهان بمساندة الاتحاد الأوروبي للخرطوم في المحافل الدولية، داعيا إلى الاستمرار في هذا الدعم حتى يتجاوز السودان التحديات الداخلية والخارجية القائمة حاليا.

المصدر : الجزيرة

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