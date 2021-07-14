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سياسة|عراق

أنباء عن احتراق باخرة عراقية بمياه الخليج ومصرع جميع أفراد طاقمها

حسب وسائل إعلام عراقية فقد احترقت السفينة العراقية في مياه الخليج (الجزيرة)
حسب وسائل إعلام عراقية فقد احترقت السفينة العراقية في مياه الخليج (الجزيرة)
14/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202106:58 PM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام عراقية إن باخرة عراقية احترقت في مياه الخليج، وتحدثت أنباء عن مصرع كامل طاقمها المكون من 9 أفراد.

ولم ترد بعد معلومات عن ظروف احتراق السفينة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم، إنه لا تتوفر حتى الآن معطيات جديدة بشأن السفينة، وسط تضارب في عدد أفراد الطاقم حيث تحدثت بعض وسائل الإعلام العراقية أن الطاقم مكون من 9 أفراد، وتحدث بعضها عن 5 فقط، وأن من بينهم من لا يحمل الجنسية العراقية.

وأضاف وليد إبراهيم أنه حاول التواصل مع مؤسسة الموانئ العراقية في محافظة البصرة، وأن الدائرة الإعلامية في المؤسسة نفت أي علم لها بوجود باخرة عراقية أو غير عراقية قد احترقت في مياه الخليج العربي.

المصدر : الجزيرة

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