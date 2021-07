يمثل قيام الجمهورية العراقية في 14 يوليو/تموز 1958 انعطافة مفصلية في التاريخ الحديث للبلد، حيث قام ضباط من الجيش بانقلاب عسكري نجح في تغيير نظام الحكم من الملكية الدستورية إلى الجمهورية.

ورغم الانقلابات المتوالية والتغيرات السياسية الكبيرة التي حدثت منذ ذلك الحين وحتى وقتنا الحاضر، فإن العراق ما يزال يتمسك بالنظام الجمهوري.

وقع العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة على النظام الملكي العراقي بين 1936 و1956، إلى أن نجحت المحاولة في 14 يوليو/تموز 1958، وتولى العقيد عبد الكريم قاسم رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، في حين تولى عبد السلام محمد عارف منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور أحمد عدنان كاظم.

ويبين كاظم -للجزيرة نت- أن كثيرا من العراقيين اعتبروا سقوط العهد الملكي نهاية حلم تحقيق الدولة المدنية الحديثة في العراق، حيث توجهت الدولة ونظامها الحاكم نحو العسكرة في جميع مفاصل الحياة، لا سيما بعد عام 1968، ليكون النموذج السائد هو الحكم الشمولي المستبد الذي استمر لغاية عام 2003؛ بسبب غياب الفلسفة الحقيقية لبناء الدولة المستقرة.

ويرى كاظم أن إنهاء الحكم الملكي جاء بسبب الاعتقاد بأن تلك المرحلة التاريخية كانت تحسب على دور بريطانيا وحلفائها في تأسيس الدولة العراقية الحديثة برعايتها، ومحاولات ربط العراق بسلسلة من الأحلاف والمعاهدات التي من شأنها أن تفرض هيمنتها على المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، مع وضع العراق تحت نظام الانتداب البريطاني، فضلاً عن محاولات إنهاء هيمنة الشركات البريطانية وما سواها على الاقتصاد العراقي، وربط العراق بالاقتصاد الأجنبي الذي انعكس على الواقع المعيشي وغلاء الأسعار، وهيمنة طبقة الملاك على الأراضي الزراعية، وتنامي سلطة الإقطاعيين في هذا المجال وما سواها من مجالات تجارية أثّرت في حياة العراقيين اليومية باستمرار.

ويشير إلى أن العراق منذ تأسيس الجمهورية شهد الكثير من الانقلابات والحروب والتصفيات والتفرد بالسلطة من خلال فرض سطوة الحزب الواحد.

ويبيّن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق عبد الحافظ الزبيدي أن النظام الجمهوري يقوم على أساس سيادة الشعب ومشاركتهم في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، لكن لفظ الجمهورية قد تم توظيفه بطريقة سيئة في العراق والمنطقة العربية بشكل عام، إضافة إلى مفردات أخرى مثل الوطنية والاستقلال.

ويضيف الزبيدي -للجزيرة نت- أن أبرز إيجابيات النظام الجمهوري من الناحية النظرية تكمن في قوة تطبيق القانون، وكذلك مركزية القرار وتحديد المسؤولية، لكن إطار التطبيق في العراق كشف سلبيات كثيرة، والذاكرة العراقية مليئة بالمآسي التي خلفها الحكم الجمهوري، لا سيما أن هذا النظام شهد انقلابات وحروب وأزمات كثيرة بسبب تحكم العسكر بالحكم والسياسة.

ويوضح الزبيدي كيف أن النظام الجمهوري شهد تقييد الحريات والتعددية الحزبية بالقياس للنظام الملكي حيث كانت هناك تعددية وبرلمان، وهناك حكومات أُسقطت واستبدلت بطريقة ديمقراطية، في حين ارتبط الحكم الجمهوري بالعسكر كونه يمثل بيئة خصبة للانقلابات والزعيم الأوحد والحاكم العسكري والأحكام العرفية.

ويؤكد فشل النظام الجمهوري البرلماني الحالي في العراق، حيث أنتج حكومات ضعيفة مقابل سلطة تشريعية فيها كتل متنفذة تبتز السلطة التنفيذية، مع ضياع تحديد المسؤولية عن الفشل، داعيا إلى اعتماد النظام الرئاسي الديمقراطي، الذي يكون فيه صاحب السلطة التنفيذية منتخبا من قبل الشعب بشكل مباشر، وهذا يحقق سلطة تنفيذية قوية تتحمل المسؤولية وغير خاضعة للابتزاز، بحسب الزبيدي.

ويلفت الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر، إلى وجود فرق بنيوي بين النظامين الملكي والجمهوري، حيث كان الأول صنيعة مباشرة لسلطة الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917 عندما لم تكن هناك دولة.

ويبيّن المجر -للجزيرة نت- أن الملكية العراقية قامت على دعامتين أساسيتين، الأولى تمثلت بالضباط الشريفيين الذين تناوبوا على حكم العراق في ظل (ملكية دستورية) وأبرزهم نوري السعيد، والدعامة الثانية هم شيوخ الإقطاع الزراعي، حيث لم تتشكل في العراق طبقة وسطى بعد أو طبقة عاملة مؤثرة، يمكن أن تفرز كتلة تاريخية تعزز النظام أو تضبط توجهاته.

ويضيف أنه مع تقدم الزمن وتنامي الوعي وظهور طبقة برجوازية ووسطى نسبيًا، لا سيما في الأربعينيات، أصبح وضع النظام الملكي غير مستقر وشهد هزات كثيرة، لكن الواقع الدولي وقتذاك لم يسمح بوصول الأمور إلى تغييره بشكل جذري، ولكن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وصعود قوى اليسار، باتت هذه الأخيرة بمسمياتها المتعددة تتغذى من الواقع المزري الذي كانت تعيشه طبقتا العمال والفلاحين بفعل تكلس النظام الملكي وعدم قدرته على مواكبة التطورات داخليا وخارجيا، لأن المواكبة قد تتجاوزه، وأيضا تتغذى تلك القوى الصاعدة من المناخ الدولي ثقافيا وسياسيا، فجاء النظام الجمهوري الذي افتتحه انقلاب 1958.

ويعزو المجر سبب تحول الانقلاب إلى ثورة شاملة إلى الدعم الشعبي الواسع محليا وخارجيا، لا سيما أنه جاء بعد الثورة المصرية في 23 يوليو/تموز 1952، والتي ألهبت حماسة القوى الوطنية ودفعت باتجاه التغيير الراديكالي الذي كان منسجما مع طبيعة التحولات نتيجة المد اليساري في العالم.

وعن الإنجازات التي قدمها النظامين للعراق يفيد المجر بأن النظام الملكي أسس دولة، لكنه لم يعمل بشكل جاد ليجعل شعبها سعيدا وغنيا، مقارنة بما فيها من ثروات، لكنه ترك قيما ومؤسسات مدنية لا بأس بها، لكن الإنجازات الكبرى تحققت في بداية العهد الجمهوري، وبلغت ذروتها في السبعينيات، غير أنها قُمعت بإرادة دولية.

This great day in my beautiful country iraq, The day we overthrew the traitorous king of Britain and their filthy colonization, the July 14 revolution is immortal#ثورة_14_تموز pic.twitter.com/5Msv5mRlDT

— not your bussines (@dark50centiraq) July 14, 2021