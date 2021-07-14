بعد نحو عام من التطبيع.. افتتاح سفارة إماراتية في تل أبيب

افتتحت دولة الإمارات سفارة لها في تل أبيب، بعد نحو عام من إعلان تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وبعد قرابة أسبوعين من افتتاح سفارة إسرائيلية في أبو ظبي هي أول سفارة إسرائيلية في الخليج.

وشارك في مراسم افتتاح السفارة الإماراتية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومسؤولون من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكانت تل أبيب قد تسلمت مطلع مارس/آذار الماضي أوراق اعتماد السفير الإماراتي لديها محمد آل خاجة.

ويأتي افتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب، بعد أسبوعين من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى الإمارات، وافتتاحه سفارة إسرائيلية في أبو ظبي، وقنصلية لها في دبي.

في هذه اللحظات شريط فيديو في حفل تدشين سفارة الإمارات لدى اسرائيل والكلمة السحرية سلام بكل اللغات 🕊 pic.twitter.com/IcP5bTgBFl — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 14, 2021

وتعدّ زيارة لبيد للإمارات التي استغرقت يومين هي الأولى لمسؤول إسرائيلي منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبعد توقيع اتفاق أبراهام في سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات مع إسرائيل عددا متزايدا من الصفقات التجارية والاتفاقيات الثنائية.

وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.