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سياسة|إمارات عربية متحدة

بعد نحو عام من التطبيع.. افتتاح سفارة إماراتية في تل أبيب

سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة (يمين) والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يقصان الشريط إيذانا بافتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب (رويترز)
سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة (يمين) والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يقصان الشريط إيذانا بافتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب (رويترز)
14/7/2021

افتتحت دولة الإمارات سفارة لها في تل أبيب، بعد نحو عام من إعلان تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وبعد قرابة أسبوعين من افتتاح سفارة إسرائيلية في أبو ظبي هي أول سفارة إسرائيلية في الخليج.

وشارك في مراسم افتتاح السفارة الإماراتية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومسؤولون من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكانت تل أبيب قد تسلمت مطلع مارس/آذار الماضي أوراق اعتماد السفير الإماراتي لديها محمد آل خاجة.

ويأتي افتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب، بعد أسبوعين من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى الإمارات، وافتتاحه سفارة إسرائيلية في أبو ظبي، وقنصلية لها في دبي.

وتعدّ زيارة لبيد للإمارات التي استغرقت يومين هي الأولى لمسؤول إسرائيلي منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبعد توقيع اتفاق أبراهام في سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات مع إسرائيل عددا متزايدا من الصفقات التجارية والاتفاقيات الثنائية.

وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.

المصدر : الجزيرة

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