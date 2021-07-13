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سياسة|سوريا

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرق سوريا

جنود أميركيون خلال مهمة استطلاعية لهم في الصحراء السورية قبل نحو شهرين (غيتي)
جنود أميركيون خلال مهمة استطلاعية لهم في الصحراء السورية قبل نحو شهرين (غيتي)
13/7/2021

أعلن النظام السوري أن القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور (شرق) استُهدفت بهجوم جديد للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وذلك ضمن سلسلة هجمات تستهدف التواجد الأميركي في العراق وسوريا مؤخرا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية للنظام (سانا) -نقلا عن مصادر محلية- إن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القاعدة، بدون ورود معلومات عن خسائر.

وبحسب الوكالة، استهدف هجوم صاروخي القاعدة أمس الاثنين، ولم يعرف فيما إذا خلف إصابات أو قتلى، وقبله بساعات دوى انفجار في معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات التحالف (بقيادة أميركية) قاعدة لها أيضا بريف دير الزور، بالقرب من الحدود مع العراق.

وقبل يومين، قال مراسل الجزيرة -نقلا عن مصادر محلية- إن "حزب الله" العراقي أنشأ مقرات عسكرية جديدة بالقرب من البوكمال بمحافظة دير الزور، مشيرا إلى وجود أكثر من 13 نقطة وجود أو قاعدة عسكرية إيرانية في منطقة دير الزور وحدها.

واستُهدف دبلوماسيون وجنود أميركيون في العراق وسوريا بـ3 هجمات صاروخية وطائرات مسيرة يوم الأربعاء الماضي وحده، بما في ذلك 14 صاروخا على الأقل أصابت قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أميركية، مما أدى إلى إصابة عسكريين أميركيين اثنين.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، استهدف قصف صاروخي قاعدة عسكرية أميركية في محيط حقل العمر النفطي، في حين أكدت القيادة الأميركية الوسطى أنها على علم بتقارير عن هذا القصف وتقوم بدراستها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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