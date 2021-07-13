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ميشال عون: الانتخابات النيابية في لبنان ستجرى في موعدها خلال ربيع 2022

صورة بثتها الوكالة اللبنانية الرسمية للقاء الذي جمع ميشال عون مع إيلينا فالنسيانو
صورة بثتها الوكالة اللبنانية الرسمية للقاء الذي جمع ميشال عون مع إيلينا فالنسيانو
13/7/2021

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء أن الانتخابات النيابية ستجرى في ربيع العام المقبل كما هو مخطط لها، وذلك بعد يوم من تهديدات أوروبية بفرض عقوبات على قادة البلاد للضغط عليهم باتجاه تشكيل حكومة إصلاحية.

واستقبل عون  بالقصر الجمهوري في بعبدا الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبي، إيلينا فالنسيانو، التي تولت مراقبة الانتخابات النيابية في 2018، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وخلال اللقاء، قال عون إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في ربيع 2022، مضيفا أن لبنان يرحّب بوجود مراقبين أوروبيين لمتابعتها كما حدث في عام 2018.

وأكد عون أن لبنان سيتخذ كل الإجراءات اللازمة كي تسير الانتخابات في أجواء ديمقراطية وأمنية مناسبة، مع التشديد على الشفافية لتأمين أوسع مشاركة شعبية.

وأوضح الرئيس اللبناني أنه يجب التركيز على عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة للتأثير في حرية الناخب وخياراته، حسب قوله.

بدورها، أشارت فالنسيانو إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الانتخابات النيابية في العام المقبل، حسب البيان.

ويأتي ذلك بعد يوم من اختتام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا شهريا في بروكسل، قرروا فيه وضع إطار قانوني للعقوبات قبل نهاية يوليو/تموز الجاري لمحاسبة القادة اللبنانيين المسؤولين عن الأزمة السياسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد الاجتماع "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ أشهر.. والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في مايو/أيار 2022، في حال لم يتم التمديد للمجلس الحالي، على غرار ما تم لمجلس 2009، إذ مُدّد له 3 مرات استمرت حتى 2018 بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية.

ويعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام ونصف العام، فبعدما استقرت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، اهتزت أول مرة في مطلع 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى لامست 20 ألف ليرة قبل أيام.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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