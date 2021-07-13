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سياسة|فلسطين

سفراء دول أوروبية يقاطعون حفل استقلال الولايات المتحدة الأميركية في سفارتها بالقدس المحتلة

إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها (غيتي)
إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها (غيتي)
13/7/2021

قاطع عدد من سفراء الدول الأوروبية حفل الاستقبال الذي جرى بالسفارة الأميركية في القدس المحتلة، بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة، وبين الذين تغيبوا سفيرا فرنسا وألمانيا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن سبب المقاطعة هو عدم اعتراف الدول الأوروبية بالقدس كعاصمة لإسرائيل، معتبرة أن جزءا من مبنى السفارة مقام على أرض محتلة.

ونقلت الصحيفة -عن مصدر مطلع- أن نصف السفراء الأوروبيين تلقوا دعوة لحضور الحفل، وأن من حضر منهم كان السفير الروماني ونائب السفير البريطاني وممثلون من كوسوفو والنمسا.

المصدر : الجزيرة

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