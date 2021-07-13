سفراء دول أوروبية يقاطعون حفل استقلال الولايات المتحدة الأميركية في سفارتها بالقدس المحتلة

قاطع عدد من سفراء الدول الأوروبية حفل الاستقبال الذي جرى بالسفارة الأميركية في القدس المحتلة، بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة، وبين الذين تغيبوا سفيرا فرنسا وألمانيا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن سبب المقاطعة هو عدم اعتراف الدول الأوروبية بالقدس كعاصمة لإسرائيل، معتبرة أن جزءا من مبنى السفارة مقام على أرض محتلة.

ونقلت الصحيفة -عن مصدر مطلع- أن نصف السفراء الأوروبيين تلقوا دعوة لحضور الحفل، وأن من حضر منهم كان السفير الروماني ونائب السفير البريطاني وممثلون من كوسوفو والنمسا.