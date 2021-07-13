اجتمع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، مع رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي الذي يزور قطر حاليا.

رئيس الأركان يلتقي نظيره العُماني pic.twitter.com/shhzQ3Cafx — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) July 13, 2021

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها.

وأضافت أنه حضر اللقاء عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية والعمانية.