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سياسة|قطر

رئيس الأركان القطري يلتقي نظيره العماني في الدوحة

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية (يمين) خلال استقباله لنظيره العماني (الصحافة القطرية)
رئيس أركان القوات المسلحة القطرية (يمين) خلال استقباله لنظيره العماني (الصحافة القطرية)
13/7/2021

اجتمع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، مع رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي الذي يزور قطر حاليا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها.

وأضافت أنه حضر اللقاء عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية والعمانية.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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