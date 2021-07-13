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سياسة|مملكة متحدة

بعد أحداث نهائي اليورو.. جونسون يلتقي مسؤولي وسائل التواصل الاجتماعي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
13/7/2021

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الحكومة سيلتقي مسؤولي شركات وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء؛ لبحث المحتويات العنصرية التي تنشر عبر منصاتها.

وأضاف المتحدث البريطاني أن جونسون سيكرر الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات ضد إساءة استخدام الإنترنت قبل تطبيق قوانين صارمة جديدة، مطالبا شركات وسائل التواصل الاجتماعي بفعل كل ما في وسعها لتحديد هوية الأشخاص الذين يوجهون إساءات وينشرون مضامين عنصرية عبر المنصات الرقمية.

يذكر أن موجة من الرسائل العنصرية انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي في نهائي بطولة أمم أوروبا، حيث أضاع 3 لاعبين إنجليز من ذوي البشرة السوداء ركلات ترجيحية في المباراة.

وقالت مراسلة الجزيرة في لندن مينة حربلو إن جونسون سيستغل هذا الاجتماع الذي طال انتظاره، للضغط على شركات التواصل من أجل القيام بما في وسعها لتحديد هوية المسيئين، ولمواجهة الموجات المتصاعدة للكراهية ضد السود والأقليات عموما في بريطانيا.

وذكرت أن تصرفات المسيئين للاعبين السود لاقت شجبا واستنكارا من السياسيين ومن كل الفاعلين في الوسط الرياضي

وأضافت أن جونسون نفسه ووزيرة داخليته بريتي باتيل يواجهان موجة من الاتهامات بإذكاء نار العنصرية ضد السود، خصوصا في قضية جثو اللاعبين السود على ركبهم، حيث صرحت حينها وزيرة الداخلية بأن جثوهم على ركبهم يعتبر إيماءة سياسية ومن حق المشجعين استهجانها والاعتراض عليها.

المصدر : الجزيرة

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