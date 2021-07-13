تصعيد بأفغانستان.. كرزاي يعد باستئناف محادثات السلام ويلتقي طالبان بالدوحة وانتقادات من الجمهوريين للانسحاب "المتهور"

وعد الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي باستئناف محادثات جادة للسلام، تزامنا مع توجهه إلى الدوحة للتفاوض مع حركة طالبان، بينما أمر الرئيس أشرف غني باستئناف العمليات الليلية ضد طالبان التي واصلت توسعها، وسط انتقادات من الجمهوريين لانسحاب بلادهم "المتهور" من أفغانستان.

وقال رئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله، الذي يرافق كرزاي إلى الدوحة اليوم الثلاثاء، إن اللقاء المرتقب في الدوحة مع طالبان فرصة لمحادثات على مستوى مختلف، مضيفا أن طالبان مستعدة للقاء الوفد الذي يتوجه من كابل إلى الدوحة.

وكشف الوفد الحكومي الأفغاني المفاوض أن كرزاي بحث في الدوحة مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد العقبات التي تواجه عملية السلام.

وقبل مغادرة كابل، قال كرزاي للصحفيين إن محادثات السلام الجادة ستبدأ قريبا في البلاد، مضيفا "لهذا تحلوا بالصبر، ولتكن لديكم خطة واتجهوا نحو السلام".

وحث كرزاي الحكومة الأفغانية على عدم إضاعة فرص السلام، معتبرا أن ما تم بناؤه خلال أفغانستان في السنوات العشرين الماضية ملك للشعب وليس للأجانب، وتابع قائلا " لا تدمروا الطرق والجسور والمؤسسات".

انتقادات الجمهوريين

من ناحيته، اعتبر زعيم الأقلية الجمهورية في الكونغرس ميتش ماكونيل أن "الاستعجال المتهور" لخروج قوات بلاده من أفغانستان تحول إلى مصدر إحراج دولي، وأن الرئيس جو بايدن مستمر في رفض تحذيرات من سقوط الحكومة بيد طالبان.

وأضاف "الكلام الآن ليس عما إذا كانت القاعدة ستهددنا انطلاقا من أفغانستان بل متى".

وقال ماكونيل أيضا "ننتظر دخول روسيا لملء الفراغ الذي خلفه انسحابنا من أفغانستان".

بالمقابل، حذرت روسيا الولايات المتحدة من مغبة نقل القوات التي تسحبها من أفغانستان إلى الدول المجاورة، حيث اعتبر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن مثل هذه الخطوات غير مقبولة بالنسبة لموسكو.

وأضاف ريابكوف أن روسيا تبحث مع الولايات المتحدة، على مختلف المستويات، مسألة سحب القوات الأميركية من أفغانستان وتداعياتها.

ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أنها تواصل مباحثاتها مع دول جوار أفغانستان بشأن خيارات لشن غارات عبر أجوائها "لمكافحة الإرهاب".

كما أعلن البنتاغون أن مئات المتعاقدين معه من الأفغان ما زالوا في أفغانستان، وبعضهم يوفر الدعم لسلاح الجو الأفغاني.

الغارات والمداهمات

وفي الأثناء، قالت الرئاسة الأفغانية إن غني أمر باستئناف الغارات الجوية وعمليات المداهمة الليلية ضد طالبان في عموم البلاد، وأوضح مراسل الجزيرة أن هذه المداهمات توقفت منذ سنتين لإنجاح محادثات السلام مع طالبان، حسبما يقول.

وقد وصل الرئيس ومسؤولون أمنيون إلى ولاية بلخ شمالي البلاد، لتقييم الوضع الأمني، ومن المقرر أن يلتقي قادة الجيش وزعماء القبائل بالولايات الشمالية، وذلك لمنع تقدم طالبان نحو مدينة مزار شريف عاصمة بلخ.

ودعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إنشاء مجموعة اتصال دولية لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وأضاف بوريل خلال الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل إن ما يجري حاليا هو نتيجة للانسحاب الأميركي والأطلسي خلال الأسابيع الماضية، على حد تعبيره.

معارك وهجمات

وفي أحدث التطورات الميدانية مساء اليوم، أكدت الشرطة مقتل 3 مدنيين وجرح 5 آخرين في انفجار ساعة الذروة وسط كابل، كما قال مسؤول أمني للجزيرة إن 3 من عناصر الشرطة قتلوا في هجوم مسلحين مجهولين شرقي العاصمة.

ويأتي ذلك بعدما سيطرت طالبان على عدد من المديريات والمواقع الإستراتيجية في ولاية باميان، كما أعلنت سيطرتها على مديرية مالستان بولاية دايكندي، وتشارسده بولاية أُورزغان جنوبي البلاد.

وقال مراسل الجزيرة إن طالبان تركز على وسط البلاد لفصل الغرب عن الشرق، وقطع طرق الإمداد أمام القوات الحكومية من كابل باتجاه المناطق الأخرى.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السفارة الفرنسية في كابل طلبت من رعاياها مغادرة أفغانستان لدواع أمنية.

تعزيزات من القوات الخاصة وصلت قندهار أمس لمواجهة تمدد طالبان (رويترز)

مخاوف النزوح

على الصعيد الإنساني، حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم من أن المزيد من الأفغان سيفرون على الأرجح من منازلهم بسبب تصاعد العنف، وقالت في بيان "أفغانستان على شفا أزمة إنسانية أخرى. يمكن تجنب ذلك. يتعين تجنب ذلك".

وذكرت المفوضية أن نحو 270 ألفا نزحوا داخل البلاد منذ يناير/كانون الثاني، ليرتفع إجمالي من اضطروا إلى الفرار من منازلهم إلى ما يتجاوز 3.5 ملايين.

وأضافت أن عدد الضحايا من المدنيين زاد 29% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تهديدات لتركيا

وفي سياق متصل، حذرت طالبان، في بيان، تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة من البلد، معتبرة أن قرارا كهذا مستهجن وغير مدروس، وأنه خطوة استفزازية ستؤثر سلبًا على العلاقة بين الشعبين، حسب تعبيرها.

وقالت الحركة إن إعلان أنقرة استعدادها لإبقاء قواتها يعارض اتفاق الدوحة، موضحة أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وافقا في إطار الاتفاق على سحب جميع القوات الأجنبية.

وأضافت أن بقاء القوات الأجنبية في البلاد تحت أي مسمى أو ذريعة يعد "احتلالا" ستتصدى له الحركة.