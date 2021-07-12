يوصف بأحد أبرز وأشهر علماء البلد.. رحيل مفتي اليمن السابق الشيخ محمد العمراني

شيع اليمنيون جثمان مفتي اليمن السابق القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني الذي توفي فجر اليوم الاثنين في مدينة صنعاء عن عمر ناهز 99 عاما.

ويعد العمراني أحد أبرز الشخصيات اليمنية التي شكلت حضورا جامعا، وأبرز علمائه المعاصرين في العلوم الشرعية والفقهية.

ولد القاضي العمراني عام 1922 في صنعاء من أسرة علم مشهورة، ودفعت به والدته للدراسة بعد وفاة والده وهو في الرابعة من العمر.

تدرج في دراسته العلمية والفقهية ليبرز اسمه ضمن أكثر الشخصيات وسطية، واحتفاظا باحترام أتباع مختلف المذاهب في البلاد.

ويصفه علماء اليمن بالفقيه المحدث واللغوي المحقق وشيخ القضاة وإمام الدعاة.

ظل العمراني مرجعا لمختلف شرائح المجتمع في مناقشة قضاياهم وإسداء النصائح والفتاوى المختلفة، وعُرف عند الناس بلقب مفتي الديار اليمنية رغم أنه لم يتول المنصب بشكل رسمي.

كما اشتغل القاضي العمراني بالتدريس في معهد القضاء العالي وجامعة الإيمان، وتقديم الدروس والفتاوى بمسجده في صنعاء أو عبر وسائل الإعلام منذ سبعينيات القرن الـ20 الماضي.

حزن يخيم على اليمن برحيل شيخنا العلامة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني مفتي الديار اليمنية، لقد مثل مدرسة فريدة في التسامح والجمع بين كل المذاهب وكان حريص على جمع الكلمة ونبذ التفرق المذهبي، لقد خسرنا في اليمن عالم رباني ومجتهد مجدد نسأل الله أن يخلف علينا بخير . pic.twitter.com/3G9fdDnAWx — مختار الرحبي (@alrahbi5) July 12, 2021

وعلى المستوى الرسمي، شغل العمراني عددا من المناصب الرسمية كرئاسة مكتب رفع المظالم إلى رئيس الجمهورية، وتم تعيينه في لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في البرلمان بالشطر الشمالي لليمن خلال مرحلة ما قبل الوحدة.

ابتعد عن الجدل السياسي خلال الفترات الماضية ووصف نفسه بالمحايد، ونصح الشباب في آخر تسجيل مصور له أن يكونوا أحرارا وأن يبتعدوا عن التعصب بكل أشكاله.

القاضي والعلامة ومفتي اليمن الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني في ذمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء

إذا ما مات ذو علم وتقوى

فقد ثلمت من الإسلام ثلمة

انطفئ سراج كنا نستضيء به 💔

رحمه الله رحمة واسعه فاللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وشفّع به كتابك فإنه كان من أهله pic.twitter.com/8TPw9TvDWi — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) July 12, 2021

وقد نعاه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وذكر في بيان أن العمراني يعد أبرز علماء وفقهاء اليمن في التاريخ الحديث، وبرحيله فقدت الأمة الإسلامية عالما من علمائها المخلصين الأفاضل.

كما أوضح بيان لوزارة الأوقاف اليمنية أن الشيخ الراحل كان كبير علماء اليمن بلا منازع ومرجعهم عند التنازع، مشيرا إلى مساهماته العلمية المتميزة في مجالات القضاء والتدريس وحلقات المساجد.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، نُقل العمراني إلى أحد مستشفيات في صنعاء، إثر وعكة صحية لم يتم الإعلان عن طبيعتها، قبل أن يغادر المستشفى ويعود إلى منزله في اليوم التالي.

ويرى محبوه أن العالم الإسلامي خسر بوفاته محققا علميا وفقيها مجتهدا، وفقد اليمن أشهر علمائه ممن ذاع صيتهم وانتشر علمهم في أرجاء العالم.