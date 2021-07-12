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سياسة|سودان

موسكو تؤكد مضيها بالتصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان والخرطوم تتحدث عن إعادة النظر فيها

لافروف: مجلس الدوما سيضع جدولا زمنيا لمتابعة هذه الاتفاقية (رويترز)
لافروف: مجلس الدوما سيضع جدولا زمنيا لمتابعة هذه الاتفاقية (رويترز)
12/7/2021

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده على وشك التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية في السودان، وأن الأمر حاليا يتوقف على المرجعيات القانونية في كلا البلدين، في وقت أكدت نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي أن برلمان بلادها سيدرس الاتفاق من جديد.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بموسكو، قال لافروف "لقد تطرقنا لهذا الموضوع وأبلغنا الجانب السوداني أن روسيا قد أطلقت عملية التصديق على هذه الاتفاقية". 

وأضاف لافروف أن البرلمان حاليا في إجازة، وفور عودته فإن مجلس الدوما سيضع جدولا زمنيا لمتابعة هذه الاتفاقية.

وتابع "معالي الوزيرة أبلغتنا أن الطرف السوداني سيصدق على هذه الاتفاقية بناء على المرجعيات الداخلية في البرلمان" السوداني.

بدورها، أكدت المهدي أن هذه الوثيقة وُقعت "من قبل الحكومة السابقة" مضيفة "لدينا الآن حكومة مسؤولة أمام البرلمان الجديد" حيث ستتم دراسة هذا الاتفاق.

وتم بحث هذا الاتفاق عام 2017 بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوداني عمر البشير الذي أُطيح به عام 2019 بعد احتجاجات شعبية، ثم أعلنت موسكو في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020 أن الاتفاق ينص على إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية قرب بورتسودان، قادرة على استيعاب 300 عسكري ومدني واستقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية.

وكان مسؤول عسكري سوداني رفيع أكد، مطلع الشهر الماضي، أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاق لتضمنه بنودا تعتبر "ضارة" كما قالت وزيرة الخارجية يوم الاثنين إن تقييم الاتفاق في البرلمان سيتم وفق "مصلحة السودان الخاصة والأهداف الإستراتيجية التي تسعى إليها روسيا والسودان".

ومطلع مارس/آذار الماضي، وبعد مغادرة المدمرة الأميركية "وينستون تشرشل" ميناء بورتسودان، وصل فريق الفرقاطة الروسية "أدميرال غريغوروفيتش" إلى قاعدة "فلامنغو" حيث شرع في إنزال مزيد من الآليات وسيارات الحماية، وباشر العمل في تشييد مبان سكنية ومكاتب مع تسوير المنطقة الشمالية للقاعدة.

وقبل نحو 3 أشهر من الآن، قال مصدر عسكري للجزيرة نت إن العلاقة بين عناصر البحريتين السودانية والروسية في قاعدة فلامنغو ليست على ما يرام لأسباب عدة، مضيفا أن ضباط البحرية السودانية يشعرون بأنهم مغيبون عن صفقة تمت ولا يعرفون المقابل الذي ناله السودان منها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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