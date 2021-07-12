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طبيب قدم من أميركا بطائرة خاصة.. هاييتي تعتقل العقل المدبر لعملية اغتيال الرئيس

اغتيال رئيس البلاد فاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في هاييتي (الأناضول)
اغتيال رئيس البلاد فاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في هاييتي (الأناضول)
12/7/2021

أعلنت الشرطة الوطنية في هاييتي -مساء أمس الأحد- اعتقال المشتبه في أنه العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس الأربعاء الماضي.

وقال رئيس الشرطة ليون تشارلز في إيجاز صحفي إنه تم إلقاء القبض على طبيب هاييتي يعيش في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة الأميركية، وأوضح تشارلز أن القتلة المشتبه بهم اتصلوا بهذا الطبيب بعد الهجوم، وتم العثور على أدلة في شقته.

وأضاف رئيس الشرطة أن الطبيب (63 عاما) وصل مؤخرا إلى هاييتي على متن طائرة خاصة للاستيلاء على الرئاسة.

وهناك مزاعم بأن الرجل وظف مرتزقة كولومبيين من خلال شركة أمن فنزويلية خاصة، تتخذ من فلوريدا مقرا لها.

يشار إلى أن الطبيب هو ثالث مواطن أميركي من أصول هاييتية الذي يجري اعتقاله بوصفه مشتبها به في القضية.

المرتزقة الكولومبيون

وقالت الشرطة إن 26 من المرتزقة الكولومبيين متورطون في عملية الاغتيال، وقد قُتل 3 منهم، وتم إلقاء القبض على 18 مشتبها، في حين تسعى الشرطة للقبض على الـ5 المتبقين.

وكان الرئيس مويس (53 عاما) قد قُتل يوم الأربعاء الماضي في هجوم على منزله بالقرب من العاصمة بورت أوبرانس، وأصيبت زوجته مارتين وتم نقلها إلى فلوريدا لتلقي العلاج. ولا تزال أسباب الهجوم غير واضحة، وأدى اغتيال الرئيس إلى تفاقم الأزمة المؤسساتية التي تغرق فيها البلاد منذ شهور.

ووصل أعضاء من مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي الأميركية إلى هاييتي أمس الأحد، والتقوا المدير العام للشرطة الوطنية.

والتقى الوفد الأميركي في اجتماعات منفصلة مع الشخصيات الرئيسة في المشهد السياسي، بمن فيهم رئيس الوزراء كلود جوزف.

المصدر : وكالات

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