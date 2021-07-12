تحذيرات أمنية من التداعيات.. رئيس وزراء إسرائيل: الدولة اللبنانية على حافة الانهيار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في الجلسة الأسبوعية للحكومة، إن الدولة اللبنانية على حافة الانهيار مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، على حد تعبيره.

وأضاف بينيت أن إسرائيل تتابع الأوضاع في لبنان عن كثب، وقال إنه "يجب الإدراك أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم".

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد حذرت من أن انهيار النظام والاقتصاد في لبنان من شأنه أن يقرب المواجهة مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأخبار الإسرائيلية "والا" عن مسؤول أمني وصفته بالكبير قوله إن انهيار الدولة اللبنانية يعزز سيطرة إيران وحزب الله على لبنان.

وأضاف أن إسرائيل بعثت رسائل بهذا الخصوص إلى الولايات المتحدة، تحثها فيها على دعم الجيش اللبناني لمنع انهيار الدولة اللبنانية.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحولات خطيرة في لبنان، "أبرزها استمرار حزب الله في تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة الذي يهدد الجبهة الداخلية ومحطات الطاقة والبنى التحتية في إسرائيل".

ووصف الأمر بأنه مقلق جدا، لأنه يهدد حرية الحركة لسلاح الجو الإسرائيلي.