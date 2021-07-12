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بيان سعودي عماني: طريق بري مباشر واتفاق بشأن اليمن والنفط ونووي إيران

سلطان عمان (يسار) التقى ملك السعودية وأشرفا على توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين (رويترز)
سلطان عمان (يسار) التقى ملك السعودية وأشرفا على توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين (رويترز)
12/7/2021

أعلنت السعودية وسلطنة عمان اليوم الاثنين اتفاقهما بشأن قضايا ثنائية وعزمهما التنسيق في ملفات سياسية واقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك على هامش زيارة سلطان عمان للسعودية، التي بدأت أمس الأحد وتستغرق يومين.

وقال بيان سعودي عماني إن الطرفين اتفقا على الإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي بين البلدين.

وأكد البيان ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار أسواق النفط، وقال إن جهود مجموعة "أوبك+" بقيادة السعودية ومشاركة عمان أدت إلى استقرار أسواق النفط.

الملفات الإقليمية

واتفق الجانبان على مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية.

وتعهدت السعودية وعمان بالتعامل الجدّي مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن الإقليمي.

وحسب البيان، رحب البلدان بتعزيز التعاون لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أقرّته مجموعة الـ20، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق بدأ أمس الأحد زيارة رسمية إلى السعودية تستمر يومين، والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين حكوميين للإشراف على مجموعة من مذكرات التفاهم.

وقال بيان رسمي سعودي إن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء".

وهذه أول زيارة خارجية للسلطان هيثم بن طارق بعد تقلده منصبه في يناير/كانون الثاني 2020 خلفا لقابوس بن سعيد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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