بعد شغب وموجة إساءات ضد لاعبين سود.. الشرطة البريطانية تعتقل العشرات وجونسون يدعو لوقف العنصرية

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -في تغريدة على تويتر- أن لاعبي منتخب إنجلترا يستحقون الثناء وليس الإساءة، قائلا إن المسؤولين عن هذه الإساءات يجب أن يخجلوا من أنفسهم.

من جانبه، أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا حادا أدان فيه الإساءات العنصرية ووصفها بأنها مثيرة للاشمئزاز، مؤكدا وقوفه إلى جانب اللاعبين.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

وقال الاتحاد -في بيانه- إن هؤلاء المسيئين غير مرحب بهم في متابعة الفريق، وطالب بمعاقبتهم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إساءات عنصرية بحق 3 من لاعبي منتخب إنجلترا السود، وذلك بعد إخفاقهم في تسجيل ركلاتهم الترجيحية في نهائي كأس أمم أوروبا، وهو ما دفع تويتر إلى حذف أكثر من ألف تغريدة وتعليق عدد من الحسابات بشكل نهائي، وفق المتحدث الرسمي باسم تويتر.

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت 49 شخصا على خلفية ما سمتها "جرائم مختلفة" خلال عملية للشرطة في لندن مرتبطة بالمباراة النهائية التي جمعت -أمس الأحد- منتخبي بريطانيا وإيطاليا.

وعبّرت الشرطة -في تغريدة على موقع تويتر- عن أسفها لإصابة 19 شرطيا في لندن أثناء مواجهتهم حشودا غاضبة بعد خسارة الفريق الإنجليزي ووصفت الأمر بأنه غير مقبول على الإطلاق.

ودافع المدرب الإنجليزي "غاريث ساوثغيت" عن بوكايو ساكا الذي أضاع الركلة الترجيحية الحاسمة والتي أهدت إيطاليا اللقب.

ومن جانبه، غرد الأمير وليام -من حساب دوق ودوقة كامبريدج- "لقد سئمت من الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي إنجلترا بعد مباراة الليلة الماضية. من غير المقبول أبدا أن يتحمل اللاعبون هذا السلوك المقيت".

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021