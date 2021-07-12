البث الحي
سياسة|أفغانستان

وسط معارك كر وفر بين الجيش الأفغاني وطالبان.. إسلام آباد تحذر من حرب أهلية وواشنطن تدعو لحل تفاوضي

12/7/2021

قالت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم إنها قتلت 29 من مسلحي طالبان في غارة جوية بولاية قندهار، في المقابل أعلنت طالبان سيطرتها على نقاط تفتيش في مديرية جديدة بولاية غور، في حين حذرت باكستان من اندلاع حرب أهلية، ودعت أميركا الأفغان للعودة إلى المفاوضات.

وقال المتحدث باسم القوات الأفغانية إن قواته تمكنت من استعادة 5 مديريات من طالبان في 3 ولايات أفغانية، كما أعلنت وزارة الدفاع نصب منظومة دفاعية وسط كابل لحمايتها من الصواريخ.

وكانت تركيا أعلنت التزامها بضمان أمن مطار كابل مع انتهاء انسحاب القوات الأميركية والأجنبية المرتقب في 31 أغسطس/آب، في حين كشف الرئيس رجب طيب أردوغان -الجمعة الماضية- عن أن أنقرة وواشنطن اتفقتا على "ترتيبات" تسلّم قوات بلاده المطار.

وفي ولاية طخار على الحدود مع طاجيكستان، قال مسؤولون إن قوات أمن أفغانية، بدعم من ضربات جوية، صدّت هجوما شنّه مقاتلو حركة طالبان على مدينة طالقان عاصمة الولاية أمس الأحد.

وقال عبد الله قارلوق حاكم إقليم طخار إن "هجمات العدو تم صدها ومُني بخسائر فادحة لم يسبق لها مثيل إذ قُتل 55 من الأعداء وأصيب 90 آخرون".

وأكد  المتحدث باسم قيادة شرطة طخار خليل عسير لرويترز أن طالبان هاجمت طالقان من 4 اتجاهات، لكنها واجهت مقاومة شديدة من قوات الأمن والسكان المحليين.

في المقابل، أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت على 4 نقاط تفتيش بولاية باميان وسط البلاد، ومدينة يورا في ولاية "غور" بالغرب.

وأعلنت الحركة أنها باتت تسيطر على 150 مديرية من أصل 407 مديريات في عموم أفغانستان، بعد أن سيطر مقاتلوها على معظم ولاية بدخشان التي تضم حدود البلاد مع الصين، فضلا عن مناطق واسعة من ولاية طخار على الحدود مع طاجيكستان

مخاوف باكستانية

من جهة أخرى، أعرب وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، عن خشية بلاده من اشتعال حرب أهلية في أفغانستان.

وأكد الوزير أن السيطرة على أفغانستان بالقوة العسكرية من أي طرف لن تحل المشكلة، على حد وصفه.

وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية من تدفق لاجئين أفغان إلى الأراضي الباكستانية، مع تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه باكستان في إغلاق معبر "تُرخم" مع أفغانستان منذ الثلاثاء الماضي، منعًا لتفشي فيروس كورونا.

حل أفغاني

وفي واشنطن، جدد المتحدث باسم وزارة الدفاع (بنتاغون)، جون كيربي، دعوة الأطراف الأفغانية للتوصل إلى حل سياسي وصفهُ بغير المفروض من الخارج، لإنهاء الحرب في أفغانستان.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أكد كيربي أن واشنطن ستحافظ على حضور دبلوماسي في أفغانستان.

من جهته، قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، جاك ريد، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" (NBC)، إن الولايات المتحدة ذهبت إلى أفغانستان من أجل تقويض تنظيم القاعدة والحد من قدراته على شنّ هجمات، وقد نجحت في ذلك، ولكن العمل لم يكتمل.

وأكد ريد أنه كانت أمام الرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة من الاختيارات السيئة، ولكنه اتخذ القرار الأفضل والصعب بالانسحاب من أفغانستان.

وأضاف ريد أن حركة طالبان ستستمر في الضغط العسكري ما دامت تتمتع بملاذ آمن في باكستان، معتبرا أنه يتعين على بلاده مواصلة العمل مع الحكومة الأفغانية، عبر تقديم المساعدات الأمنية والدعم الجوي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المخاوف تكبر بأفغانستان.. طالبان تتقدم بسرعة والدبلوماسيون يغادرون وتشغيل نظام جوي لحماية مطار كابل

أعلنت السلطات الأفغانية الأحد تشغيل “نظام دفاع جوي” لحماية مطار كابل، سبيل الخروج الوحيد للرعايا الأجانب، بينما أجلت بعض الدول دبلوماسييها، في مؤشر على المخاوف المتنامية مع التقدّم السريع لطالبان.

11/7/2021

أفغانستان.. طالبان تعلن سيطرتها على 150 مديرية وتحركات أميركية لدفع عملية السلام

أعلنت حركة طالبان أنها باتت تسيطر على 150 مديرية من أصل 407 مديريات في عموم أفغانستان، في غضون ذلك، بدأ المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد جولة خارجية تشمل قطر لبحث سبل التوصل لتسوية سياسية.

11/7/2021

أفغانستان.. الحكومة تتجهز لاستعادة معبر مع إيران من طالبان والسفارة الأميركية تنوي تخفيض أعداد المتعاقدين

قال المتحدث باسم حاكم ولاية هرات إن السلطات الأفغانية تستعد -اليوم السبت- لاستعادة معبر حدودي رئيسي مع إيران، سيطر عليه مقاتلو حركة طالبان التي تواصل حملتها بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية.

10/7/2021
المزيد من سياسة

"قضية الفتنة" في الأردن.. محكمة أمن الدولة تقضي بـ15 سنة سجنا لباسم عوض الله والشريف حسن

عنصران من الأمن الأردني يقودان باسم عوض الله إلى جلسة النطق بالحكم (الجزيرة)

سد النهضة.. مصر تسعى لحشد الدعم الأوروبي والسودان يجدد تمسكه بالتوصل لاتفاق ملزم

إثيوبيا شرعت قبل أسبوع بالملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان(الفرنسية)

قبور أطفال الأميركيين الأصليين في كندا.. لوتان: حان وقت الاعتراف بالجريمة الفظيعة

(الجزيرة)

تطيل أمد الاحتلال.. مقتدى الصدر ينتقد هجمات فصائل عراقية على القوات الأميركية

السياسي ورجل الدين العراقي مقتدى الصدر (رويترز)
الأكثر قراءة

بشار الأسد تحت مجهر التحليل النفسي: كيف تحوّل الطبيب الخجول إلى سفاح قتل الآلاف؟

رسم كاريكاتيري لبشار الأسد (رسم: رأفت الخطيب)

عند اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.. هذه الأضرار المتوقعة على مصر والسودان

يتوقع أن يؤدي ملء سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق إلى أضرار جسيمة على مصر والسودان (مواقع التواصل الاجتماعي)

20 علامة على السرطان عادة ما يتجاهلها الرجال

صراع أفغانستان.. باكستان تحذر من حرب أهلية وإيران تشدد على أمن حدودها وواشنطن تدعو لحل أفغاني