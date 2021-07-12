إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا لرفع كفاءة الجيش في ختام منتدى شراكة بين البلدين

وقّعت وزارة الدفاع الإثيوبية اتفاقية تعاون عسكري في أديس أبابا مع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي لرفع كفاءة الجيش الإثيوبي.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإثيوبية؛ فإن الاتفاقية تهدف إلى تحديث قدرة الجيش الإثيوبي في المعرفة والمهارات والتكنولوجيا.

وحضر التوقيع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي ومختلف إدارات وزارة الدفاع الإثيوبية.

وكان الوفدان قد أجريا مباحثات استمرت 3 أيام تطرقت إلى التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات التقنية العسكرية.