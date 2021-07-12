أردوغان: تركيا على وشك دخول نادي الكبار في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده باتت على وشك دخول نادي الكبار في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي له عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف الرئيس أردوغان -في مؤتمر صحفي له عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة- مع معدل النمو الذي سنحققه في 2021، سنثبت أننا الاقتصاد الصاعد في العالم، وأننا نقترب من أهدافنا خطوة تلو خطوة.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن ما وصفها بملحمة 15 يوليو/تموز التي سطرها الشعب التركي (إفشال محاولة انقلاب 2016)، منعطف تاريخي سيتم استذكاره طوال قرون وتستخلص منه الدروس.

وفي تصريحات أخرى، قال الرئيس التركي إن نقاط العار في تاريخ الذين يقدمون لتركيا النصائح بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، لا تزال تظهر واحدة تلو الأخرى.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته بقمة شباب تركيا التي نظمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن الحكومة التركية لا تقبل أن يقع أي شاب من شباب البلاد في براثن التنظيمات الإرهابية.

وأعرب عن ثقته بشباب تركيا ومساعيهم للمساهمة في تطويرها، مبينا أن حكومات العدالة والتنمية لم تمنح أي فرصة للذين يسعون إلى تحقيق مآربهم عن طريق سفك دماء الشباب.