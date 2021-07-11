في أحدث استهداف.. تعرض قاعدة أميركية شرقي سوريا لهجوم بقذيفة صاروخية من غير أضرار

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للجزيرة إن هجوما ناريا غير مباشر استهدف قوات أميركية في شرق سوريا، من غير إحداث أضرار مادية أو بشرية، وذلك في سلسلة هجمات على أميركيين بالعراق وسوريا في الأيام الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام مقربة من فصائل مسلحة عراقية قد قالت إن هجوما بقذائف الهاون استهدف القاعدة الأميركية في حقل الكونيكو بريف دير الزور الشرقي، وإن 4 قذائف سقطت بصورة مباشرة على موقع القاعدة.

من جانب آخر، نقل التلفزيون السوري عن مصادر محلية سماعها دويّ انفجار في جهة معمل الكونيكو للغاز الذي تتخذه قوات التحالف قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول دفاعي أميركي إن نيرانا غير مباشرة استهدفت القوات الأميركية في شرق سوريا، ولكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.

ويمثل هذا أحدث هجوم في سلسلة هجمات على أميركيين في العراق وسوريا في الأيام الأخيرة.

وقال مراسل الجزيرة من إدلب، صهيب الخلف، نقلا عن مصادر محلية، إن حزب الله العراقي أنشأ مقارّ عسكرية جديدة بالقرب من البوكمال السورية بمحافظة دير الزور.

وأشار المراسل إلى وجود كل من القواعد الأميركية والحرس الثوري الإيراني في منطقة دير الزور شرقي سوريا، ونقل المراسل عن مراكز أبحاث أن أكثر من 13 نقطة وجود أو قاعدة عسكرية إيرانية في منطقة دير الزور وحدها.

واستُهدف دبلوماسيون وجنود أميركيون في العراق وسوريا بـ3 هجمات صاروخية وطائرات مسيرة يوم الأربعاء الماضي وحده، بما في ذلك 14 صاروخا على الأقل أصابت قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أميركية، مما أدى إلى إصابة عسكريين أميركيين اثنين.

وفي نهاية الشهر الماضي استهدف قصف صاروخي قاعدة عسكرية أميركية في محيط حقل العمر النفطي بريف دير الزور، في حين أكدت القيادة الأميركية الوسطى أنها على "علم بتقارير عن قصف في محيط حقل العمر في سوريا ونقوم بدراستها".

من جهتها أشارت مراسلة الجزيرة من واشنطن، بيسان أبو كويك، إلى انتقادات الحزب الجمهوري لسياسة إدارة الرئيس جو بايدن في الرد على الهجمات التي تستهدف الأميركيين في سوريا والعراق.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها على الفور عن تلك الهجمات، يعتقد محللون أنها كانت جزءا من حملة لفصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وتوعدت فصائل عراقية مسلحة متحالفة مع إيران بالرد بعد أن قتلت هجمات أميركية على الحدود العراقية السورية 4 من أعضائها الشهر الماضي.

ونفت إيران دعمها الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا، ودانت الهجمات الجوية الأميركية على الجماعات التي تدعمها في سوريا والعراق.