البث الحي
عسكري واستراتيجي|سياسة|سوريا

قصف قاعدتين أميركيتين في سوريا

القوات الأميركية بسوريا تتمركز قرب حقول الغاز والنفط وتنسق ميدانيا مع المقاتلين الأكراد (رويترز)
القوات الأميركية بسوريا تتمركز قرب حقول الغاز والنفط وتنسق ميدانيا مع المقاتلين الأكراد (رويترز)
11/7/2021

تعرضت قاعدتان أميركيتان بسوريا لقصف بالصواريخ وقذائف الهاون خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجومين حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام سورية وعراقية إن قصفا استهدف القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، شرقي سوريا، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقالت مصادر محلية سورية للجزيرة إن طائرات التحالف الدولي تحلق في دير الزور بعد قصف للقاعدة الأميركية بحقل كونيكو.

كما ذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية أن القاعدة الأميركية في حقل "العمر" النفطي، بريف دير الزور، تعرضت أيضا لقصف بالقذائف.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بتصاعد أعمدة الدخان من القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بعد استهدافها بهجوم.

يذكر أن القوات الأميركية المتمركزة بحقل "العمر" النفطي تعرضت لهجوم مشابه الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول دفاعي أميركي إن نيرانا غير مباشرة استهدفت القوات الأميركية في شرق سوريا، أمس السبت، لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.

ويمثل هذا أحدث هجوم في سلسلة هجمات على أميركيين في العراق وسوريا في الأيام الأخيرة.

هجمات سابقة

وقد تعرضت القوات الأميركية في شرق سوريا لعدة هجمات في أوقات سابقة.

ففي يونيو/حزيران الماضي أفادت وسائل إعلام سورية باستهداف قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية.

وفي مارس/آذار الماضي، قصف مسلحون مجهولون قاعدة أميركية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي بسوريا.

وفي أغسطس/آب الماضي، استهدف هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في دير الزور.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها على الفور عن تلك الهجمات، يعتقد محللون أنها كانت جزءا من حملة لفصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وتوعدت فصائل عراقية مسلحة متحالفة مع إيران بالرد بعد أن قتلت هجمات أميركية على الحدود العراقية السورية 4 من أعضائها الشهر الماضي.

وأدانت إيران الهجمات الجوية الأميركية على الجماعات المقربة منها، ولكنها نفت دعمها للهجمات التي تستهدف القوات الأميركية في سوريا والعراق.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

سؤال وجواب.. هل تسعى الفصائل العراقية لحرب مع أميركا؟ وما السيناريوهات المحتملة للمواجهة؟

تشهد هجمات الفصائل الشيعية العراقية على المصالح الأميركية تصاعدا لافتا، في محاولة لاستنساخ تجربة طالبان الأفغانية في إجبار أميركا على الانسحاب، إلا أن مراقبين يرون أن العراق ليس كأفغانستان.

8/7/2021
المزيد من سياسي

وفد أميركي بالدوحة لتعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول ملفات إقليمية ودولية

اللقاء ناقش دور قطر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة (الصحافة القطرية)

حزب آبي أحمد يكتسح الانتخابات التشريعية بإثيوبيا

االانتخابات شهدت مقاطعة المعارضة ولم تجر في 3 من أقاليم البلاد (رويترز)

تأييد أميركي لحل أزمة السد أفريقيا.. إثيوبيا تعلن الانتصار دبلوماسيا ومصر تجدد الاستعداد لكل الخيارات

إثيوبيا بدأت مؤخرا مرحلة الملء الثاني للسد رغم اعتراض مصر والسودان (الفرنسية)

ردا على المطالبات بإصلاحه.. الجيش السوداني يصدر بيانا قويا ثم يسحبه

الجيش السوداني كثف وجوده على الحدود مع إثيوبيا في ظل توتر العلاقات بين البلدين (الصحافة السودانية)
الأكثر قراءة

عند اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.. هذه الأضرار المتوقعة على مصر والسودان

يتوقع أن يؤدي ملء سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق إلى أضرار جسيمة على مصر والسودان (مواقع التواصل الاجتماعي)

20 علامة على السرطان عادة ما يتجاهلها الرجال

شاهد.. بوارييه يهزم ماكغريغور بالضربة القاضية ونور محمدوف: الخير دائمًا ينتصر على الشر

ماكغريغور ممسكا بقدمه المكسورة (رويترز)

ضغوط دولية للسماح بترشح العسكريين.. حفتر والمبعوث الأممي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

خليفة حفتر يتلقى دعما خارجيا لإبقائه في المشهد السياسي بعد هزيمته عسكريا (رويترز)