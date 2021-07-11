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سياسة|سوريا

شاهد- بعد غياب لسنوات.. لاجئ سوري في تركيا يلتقي أهله بإدلب

3.5 ملايين لاجئ سوري يقيمون بتركيا، بعضهم لم يستطع العودة لزيارة عائلته في سوريا منذ سنوات طويلة، لكنهم يعودون هذه الأيام إلى شمال سوريا بعد فتح المعابر مع تركيا بمناسبة عيد الأضحى

عمر يوسف
11/7/2021

شمال سوريا- بعد 6 أعوام من الفراق يلتقي الشاب السوري محمد شعبان أهله في إدلب (شمالي سوريا) تزامنا مع فتح تركيا المعابر البرية لقضاء اللاجئين السوريين إجازة عيد الأضحى مع عائلاتهم.

ويقول الشاب محمد شعبان (25 عاما) -من أمام بوابة عبور المسافرين في الجانب السوري من معبر باب الهوى- إن شعوره لا يمكن وصفه على الإطلاق، وينتظر بشوق وحماس كبير اللقاء مع أهله.

وكان شعبان حاول زيارة أهله في سوريا العام الماضي، لكن إغلاق السلطات التركية المعابر البرية جراء جائحة كورونا حال دون ذلك.

وقرب كراج نقل المسافرين القادمين من تركيا عانق شعبان والده وأقاربه في لحظات إنسانية مؤثرة تختصر محنة اللجوء السورية.

وفي أجواء الفرح بمنزل أسرة شعبان قال أبو محمد إن ابنه لجأ إلى تركيا بقصد العمل لأكثر من 5 سنوات، واليوم يلتقيه بسعادة غامرة بعد فراق طويل.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا أكثر من 3.5 ملايين لاجئ، بحسب آخر إحصائية لوزارة الداخلية التركية، ويقيم معظمهم بولايات مثل إسطنبول وغازي عنتاب وأورفا.

المصدر : الجزيرة

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