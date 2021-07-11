بينهم قادة عسكريون.. مقتل 20 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني في مأرب والبيضاء والجوف

قالت الحكومة اليمينة إن "20 من مقاتلي الحوثي بينهم قادة عسكريون قتلوا في معارك مع القوات الحكومية في محافظات البيضاء ومأرب والجوف".

بدورها، قالت وسائل إعلام حوثية إن طائرات التحالف السعودي الإماراتي شنّت 18 غارة على مواقع في محافظتي مأرب والبيضاء.

وقال المركز الإعلامي للجيش إن قواته صدّت هجومًا للحوثيين في منطقة الجدافر بمحافظة الجوف، وإن طائرات التحالف دمّرت عربتين عسكريتين وقتلت مَن فيهما.

وأضاف أن الجيش شنّ هجومًا معاكسًا على مواقع الحوثيين في مناطق شمال غربي محافظة مأرب، بعد ساعات من صدّ هجوم للحوثيين على مواقعه، وأن الحوثيين تكبّدوا خسائر وصفها بالفادحة.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن قالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة اندلعت في مديريتي الصومعة والزاهر عقب معاودة الحوثيين هجومهم على مواقع تمركز قوات الجيش والمقاومة المحلية بهدف استعادة المواقع التي سقطت الأسبوع الماضي.

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء.