السودان.. قتلى في انفجار بناد رياضي في بورتسودان وطوارئ بجنوب كردفان إثر نزاع قبلي

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون أمس السبت إثر انفجار عبوة ناسفة ألقاها مجهولون في ناد رياضي بمدينة بورتسودان (شرقي السودان)، فيما أعلن والي جنوب كردفان حالة الطوارئ إثر نزاع قبلي.

وقال الناشط في منظمات المجتمع المدني‎ خالد محمد نور للأناضول إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا بعبوة ناسفة في نادي الأمير في حي سلبونا، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى".

وأضاف نور -الذي كان موجودا في المكان وقت وقوع الحادثة- "أثناء هروب الجناة قاموا بإطلاق الرصاص على امرأة في الحي الذي يقع فيه النادي، مما أسفر عن مقتلها".

وتعيش مدينة بورتسودان منذ أشهر صراعا دمويا بين قبيلتي "النوبة" و"البني عامر" أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي أغسطس/آب 2020 أعلنت السلطات السودانية مقتل 32 شخصا، وإصابة 98 آخرين، فضلا عن إلقاء القبض على 72 متهما في الأحداث القبلية التي شهدتها مدينة بورتسودان.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني -وقتها- إرسال 100 سيارة من قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) إلى شرقي البلاد لاحتواء الاقتتال، كما أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن وصول تعزيزات أمنية للمنطقة.

لا تتوقف الصراعات القبلية في ولايتي دارفور وكردفان (الجزيرة)

طوارئ بكردفان

وفي سياق متصل، أعلن والي جنوب كردفان (جنوبي السودان) حامد البشير إبراهيم أمس حالة الطوارئ في 6 مناطق "لدرء الفتنة" والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات إثر نزاع قبلي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال إبراهيم إن "نحو 13 شخصا قتلوا في نزاع مسلح نشب بين قبيلتي الكواهلة والحوازمة في منطقة كالوقي بولاية جنوب كردفان".

وأضاف في تصريحات للجزيرة أن القتال بدأ أول أمس الجمعة واستمر حتى وقت متأخر من مساء السبت، مما أدى أدى إلى موجة نزوح صوب الجبال الشرقية للولاية بسبب العنف وتزايد الإصابات.

وتشهد ولاية جنوب كردفان سنويا احتكاكات عنيفة بالأسلحة بين الرعاة والمزارعين تخلف قتلى وجرحى بالتزامن مع موسم هطول الأمطار في المنطقة.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايتي دارفور وكردفان، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة (مدافع ورشاشات محمولة).

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019 يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.