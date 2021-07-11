رئيس وزراء إثيوبيا يشيد بنتائج انتخابات تشريعية "تاريخية" فاز بها حزبه

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مساء السبت بنتائج الانتخابات التشريعية التي وصفها بأنها "تاريخية" بعدما منحت حزب الازدهار الحاكم غالبية ساحقة، بحسب ما أفادت اللجنة الانتخابية.

وقال آبي في بيان عبر تويتر "هذه الانتخابات ستعتبر تاريخية"، مضيفا أن حزبه "سعيد بأن إرادة الشعب اختارته لإدارة البلاد".

واظهرت نتائج أعلنتها اللجنة الانتخابية مساء السبت في ختام احتفال رسمي استمر 5 ساعات أن حزب الازدهار بزعامة آبي أحمد فاز بـ421 مقعدا من أصل 436.

لكن وثائق نشرتها اللجنة لاحقا أوضحت أنه ينبغي إعادة عملية التصويت في 10 دوائر وإعادة فرز الأصوات في 3 منها.

وأرجئت الانتخابات مرتين بسبب تفشي فيروس كورونا ثم لمنح اللجنة الانتخابية مزيدا من الوقت بعدما واجهت صعوبات لوجستية.

إثيوبيون يصطفون من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية (غيتي)

مشكلات وعوائق

ورغم هذا الإرجاء، لم تحصل عمليات التصويت في نحو خُمس الدوائر الـ547 في البلاد بسبب مشاكل لوجستية أو أعمال عنف إثنية الطابع ازدادت وتيرتها في عهد آبي أحمد.

وخيمت مقاطعة المعارضة، والحرب في إقليم تيغراي بشمال البلاد، والعنف العرقي، ومشكلات لوجستية على الانتخابات في بعض المناطق.

وقال زعيم المعارضة برهانو نيجا إن حزبه "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية" قدم 207 تظلمات في النتائج بعدما منع مسؤولو الانتخابات ومسلحون المراقبين في بعض المناطق من ممارسة أعمالهم.

وتعتبر الانتخابات أول اختبار لدعم الناخبين لرئيس الوزراء الذي وعد بإصلاحات سياسية واقتصادية عندما وصل إلى السلطة في عام 2018.

ولم تحدد السلطات بعد موعدا للتصويت في إقليم تيغراي الذي يخوض فيه الجيش معارك منذ نوفمبر/تشرين الثاني ضد قوات موالية للحزب الحاكم السابق في الإقليم.

وشرد القتال مليوني فرد ودفع الأمم المتحدة إلى التحذير من نقص الغذاء في بعض مناطق الإقليم.