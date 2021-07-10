وزير الخارجية الأميركي يناقش هاتفيا مع نظيره القطري مفاوضات السلام الأفغانية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر إنه تحدث مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول دعم قطر لمفاوضات السلام الأفغانية ودورها في دعم السلام والأمن في المنطقة.

Spoke today with Qatar's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ about Qatar’s support for Afghanistan peace negotiations and its role in advancing peace and security in the region. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2021

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأكد وزير الخارجية القطري التزام دولة قطر بتقديم الدعم السياسي لعملية السلام في أفغانستان، ومواصلة الحوار بين جميع الأطياف للتوصل إلى حل سياسي.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن شكره لدولة قطر على دورها في تعزيز السلام بالمنطقة، ومساعدة لبنان، ودعم مفاوضات أفغانستان.