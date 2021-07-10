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سياسة

وزير الخارجية الأميركي يناقش هاتفيا مع نظيره القطري مفاوضات السلام الأفغانية

وزير الخارجية الأميركي يعرب عن شكره لدولة قطر على دورها في تعزيز السلام بالمنطقة (الفرنسية)
وزير الخارجية الأميركي يعرب عن شكره لدولة قطر على دورها في تعزيز السلام بالمنطقة (الفرنسية)
9/7/2021

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر إنه تحدث مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول دعم قطر لمفاوضات السلام الأفغانية ودورها في دعم السلام والأمن في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأكد وزير الخارجية القطري التزام دولة قطر بتقديم الدعم السياسي لعملية السلام في أفغانستان، ومواصلة الحوار بين جميع الأطياف للتوصل إلى حل سياسي.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن شكره لدولة قطر على دورها في تعزيز السلام بالمنطقة، ومساعدة لبنان، ودعم مفاوضات أفغانستان.

المصدر : الجزيرة

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