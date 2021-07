بكلمات مؤثرة داخل البرلمان.. نائبة بريطانية تطالب بتجريم الإساءة للنبي الكريم محمد

لندن- نجحت البرلمانية البريطانية المسلمة ناز شاه في إثارة موضوع السخرية من الإسلام والنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في البرلمان البريطاني، وذلك خلال جلسة مناقشة مشروع قانون جديد، يشدد العقوبات على من يعتدي على تماثيل الرموز الوطنية البريطانية، على خلفية انتشار هذه الظاهرة في عدد من المدن بالمملكة المتحدة.

وجذبت كلمة النائبة عن حزب العمال الكثير من الانتباه، بالنظر إلى مضمونها القوي وطرحها غير المسبوق، المطالب بوضع الإساءة للرموز الدينية -وفي مقدمتها النبي محمد عليه الصلاة والسلام- في خانة الإساءة للرموز التي يجب عدم السخرية منها أو الإساءة لها.

ويأتي هذا المقترح في سياق جدل متزايد في بريطانيا، بعد قيام أستاذ بعرض رسوم كرتونية للنبي محمد على التلاميذ، مما أدى لاحتجاج أولياء الأمور، لتقدم بعدها المدرسة في منطقة باتلي اعتذارا عن هذا "الخطأ غير المقصود"، لكن الجدل لم يغلق حتى الآن، مما دفع النائبة ناز شاه لطرحه ولأول مرة في البرلمان.

عوامل كثيرة جعلت من المقترح التي طرحته البرلمانية البريطانية يحظى باهتمام كبير، أهمها الوزن السياسي لناز شاه التي تعتبر من متحدثي الصف الأول في حزب العمال، وتشغل منصب وزيرة الاندماج بين المجتمعات، كما عرفت بمواقفها القوية وأحيانا المثيرة للجدل، لكن الأكيد أن كل تصريحاتها لا تمر دون أن تحدث ضجة في الساحة السياسية البريطانية.

ولم تفوّت النائبة البريطانية فرصة مناقشة البرلمان مشروع قانون اقترحته وزارة العدل، يقترح معاقبة الأشخاص الذين يدمرون التماثيل الوطنية في البلاد بالسجن مدة 10 سنوات، وذلك بعد تعرض عدد من تماثيل ملوك سابقين للتخريب والتحطيم.

وقالت النائبة البرلمانية إن الحكومة تسارع من أجل تمرير هذا القانون كاعتراف بأن هذه التماثيل هي رموز تاريخية وثقافية واجتماعية، وتجب حمايتها وحماية شعور المواطنين، مشيرة إلى أن وزير العدل البريطاني أكد أن الهدف من هذا القانون "هو معاقبة من يستفز مشاعر الناس بتخريب التماثيل".

لتسأل بعدها زملاءها في البرلمان عن مشاعر المسلمين، وضرورة احترام ارتباطهم بالنبي محمد عليه السلام، وما يمثله النبي من قيم وأهمية في حياة كل مسلم، متحدثة عن خلفيتها المسلمة "باعتباري مسلمة والملايين من المسلمين في هذه البلاد وربع سكان العالم من المسلمين، فإنه في كل يوم ومع كل نفس ليس هناك من شخص نقدره ونحيي سيرته مثل حبيبنا النبي محمد".

Today the Government proposed a bill to protect the emotional harm connected with the damaging of statues.

If people can understand the emotional connections to statues, then they can understand the connection Muslims have with the Prophet Muhammad ﷺ #NotJustACartoon. pic.twitter.com/WIKbQNkGhG

— Naz Shah MP 💙 (@NazShahBfd) July 5, 2021