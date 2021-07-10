حزب آبي أحمد يكتسح الانتخابات التشريعية بإثيوبيا

حقق الحزب الحاكم في إثيوبيا غالبية واسعة في الانتخابات التشريعية المهمة التي شهدتها البلاد أخيرا، مما يمهد لولاية جديدة لرئيس الوزراء آبي أحمد.

وأعلن نائب رئيس اللجنة الانتخابية وبشيت إييلي، اليوم السبت، أن حزب الازدهار بزعامة آبي أحمد فاز بـ421 مقعدا من أصل 436.

وأشاد آبي أحمد بالانتخابات التي جرت في 21 يونيو/حزيران الماضي، باعتبارها أول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد بعد عقود من الحكم القمعي.

لكن مقاطعة المعارضة والحرب والعنف العرقي ومشكلات لوجستية خيمت على الانتخابات في بعض المناطق، ولم تجر الانتخابات في 3 من أقاليم إثيوبيا العشرة.