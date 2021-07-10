من دون إصابات.. انفجار قرب مقر التلفزيون الحكومي في طهران

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن انفجارا قويا حدث في شمال طهران في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي، دون وقوع إصابات.

وقال مراسل التلفزيون الرسمي "انفجر جسم مجهول في حديقة… لم تقع أضرار ولم يصب أحد".

ونقل التلفزيون الرسمي في وقت سابق عن متحدث باسم إدارة الإطفاء قوله إن فرقا لمكافحة الحرائق والإنقاذ جرى إرسالها للمنطقة.

أما وكالة تسنيم الإيرانية الخاصة فنقلت عن المساعد الأمني لمحافظ طهران قوله إن الانفجار وقع داخل حديقة "ملت" المجاورة لمقر التلفزيون الإيراني شمالي طهران، مضيفا أن سببه "غير معروف إلى حد الآن".

وأوضح المسؤول أن الجهات المعنية تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

من جهته، قال المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني إنه لم تكن هناك أي آثار للتخريب أو حرائق بمنطقة الحادث.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من وقوع حريق هائل في أحد خطوط الطوارئ للغاز بمصفاة "تندكويان" للبتروكيماويات جنوبي طهران.