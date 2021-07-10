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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بايدن يطالب بوتين بالتحرك ضد قراصنة "الفدية" ويثني على الإجماع في مجلس الأمن بشأن سوريا

البيت الأبيض قال إن بايدن تحدث مع بوتين عن هجمات برامج "الفدية" المستمرة التي أثرت على الولايات المتحدة من قبل مقيمين في روسيا.

الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
10/7/2021

أثنى الرئيس الأميركي جو بايدن على الإجماع الأميركي الروسي في مجلس الأمن على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في وقت دعا فيه نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى التحرك ضدّ عمليات قرصنة مصدرها روسيا.

وجاء ذلك خلال اتصال أجراه بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث مع بوتين عن هجمات برامج "الفدية" المستمرة، التي أثرت على الولايات المتحدة، من قبل مقيمين في روسيا.

وأضاف البيان أن بايدن شدد على ضرورة أن تتخذ روسيا إجراءات لمواجهة مجموعات برامج الفدية العاملة على أراضيها، وأن الرئيس بايدن أكد للرئيس بوتين أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبها وبنيتها التحتية الحيوية، في مواجهة التحدي السيبراني المستمر.

واعتمد مجلس الأمن الدولي -أمس الجمعة- بالإجماع قرارا يجدد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا مدة سنة عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية، بعد خلافات سبقته بين كل من الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي بفتح تحقيق في هجوم إلكتروني استهدف شركة “كاسيا” المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وشركات أخرى، ويقدر الخبراء أن عدد الشركات التي تضررت من هذه العملية قد يتجاوز الألف.

وخلال السنوات الماضية تعرّضت الولايات المتحدة لهجمات إلكترونية عديدة وضخمة طالت عددا كبيرا ومهما من المؤسسات الفدرالية والشركات، واتهمت واشنطن روسيا بالمسؤولية عن معظمها، إلا أن موسكو كانت تنفي ذلك في كل مرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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