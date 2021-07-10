استهدف قائد شرطة العاصمة.. 6 قتلى في انفجار سيارة ملغومة جنوبي مقديشو

انفجرت سيارة ملغمة عند تقاطع بنادر جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو، استهدفت رتلا كان يقلّ قائد شرطة العاصمة فرحان محمود، وتسببت في مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وأكد بيان رسمي نجاة قائد الشرطة إلا أنه أعلن وقوع إصابات دون تحديد عددها، وبينما أفادت وكالة رويترز بأن ما لا يقل عن 8 أشخاص قتلوا، قالت الأناضول إن 6 بينهم مدنيون قتلوا، في حين أصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى المدينة الحكومي.

وأغلقت السلطات على الفور موقع الانفجار، في حين لم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، إلا أن السلطات عادة ما توجه أصابع الاتهام إلى حركة الشباب.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة الشباب التي أُسّست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة، تبنّت عددا من العمليات المسلحة التي أودت بحياة المئات.