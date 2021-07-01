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سياسة|فلسطين

وزير الخارجية الإسرائيلي يعترف بأن التوتر في القدس يعرض المنطقة للخطر

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
1/7/2021

اعترف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد بأن التوتر في مدينة القدس المحتلة يعرض المنطقة كلها للخطر، في حين يضغط المسؤولون الإسرائيليون لتأجيل إعادة فتح قنصلية واشنطن في القدس.

وقال إنه لا أحد يريد المظاهرات في القدس، وإن من مصلحة الجميع ضمان أن تكون المدينة هادئة قدر الإمكان.

وأضاف "الآن لا أحد ينكر حقيقة أن التوتر في القدس يعرض المنطقة بكاملها للخطر، لكن يجب التعامل مع هذا التوتر يوما بيوم، أعني أن المدينة كانت في خضم الصراع خلال 3 آلاف سنة الأخيرة، إنه ليس أمرا جديدا".

وتابع "أحسن الأوقات في القدس كانت تلك التي كان فيها الحوار أفضل، ولذلك فنحن ننوي بالفعل محاولة خلق حوار أفضل مع الناس على الأرض".

تأجيل افتتاح قنصلية واشنطن

من ناحية أخرى، قال موقع "أكسيوس" (Axios) إن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يضغطون على نظرائهم الأميركيين لتأجيل إعادة فتح قنصلية الولايات المتحدة في القدس لتجنب صعوبات قد تواجهها الحكومة الجديدة.

وكشف الموقع عن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من واشنطن تأجيل الخطوة إلى ما بعد الصيف على الأقل، لمنح الحكومة الجديدة المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار.

وأشار موقع أكسيوس إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن إدارة بايدن تتفهم الوضع، ولن تضغط بشأن هذه القضية في الوقت الحالي، وقد تعيد النظر فيها في سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو كان قد طلب من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فتح قنصلية في رام الله أو في ضاحية أبو ديس بالقدس، وليس في المدينة نفسها.

المصدر : الجزيرة

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