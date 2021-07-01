اليمن.. واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف عاجل لإطلاق النار والجماعة تقلل من اعتراف الحكومة بها طرفا رئيسيا

حثت الولايات المتحدة الحوثيين على قبول وقف عاجل لإطلاق النار في اليمن، في حين قللت الجماعة من إعلان الحكومة اليمنية اعترافها بالجماعة طرفا رئيسيا، وتحدثت عن سقوط قتلى في قصف سعودي بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

فقد قالت الخارجية الأميركية -في بيان لها أمس الأربعاء- إن هجوم الحوثيين في مأرب (شرق صنعاء) يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مضيفة أن التقارير الأخيرة التي تشير إلى مقتل أطفال في هجمات شنها الحوثيون على مدينة مأرب تظهر التهديد الخطير الذي يواجهه المدنيون.

وتابعت أنه يجب على الحوثيين القبول بشكل عاجل بوقف إطلاق نار شامل في عموم البلاد، وبمحادثات سياسية.

وكانت كاثي ويستلي القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن أدانت بشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني بمأرب أمس الأول الثلاثاء، الذي أسفر عن مقتل أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 10 آخرين.

وقالت ويستلي -في بيان نشرته السفارة الأميركية على صفحتها بموقع فيسبوك- إنه حان الوقت لإنهاء الصراع في اليمن، وتقديم الإغاثة للشعب اليمني، داعية الحوثيين إلى قبول وقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات.

وكانت جماعة الحوثي قالت إن القصف الأخير على مأرب استهدف عسكريين وليس مدنيين.

ومؤخرا، حمّلت واشنطن جماعة الحوثي المسؤولية الأكبر عن تعطيل وقف إطلاق النار، وجاء ذلك بعد تعثر المساعي التي بذلها المبعوثان الأميركي والأممي لهذا الغرض.

اعتراف الحكومة بالحوثيين

سياسيا أيضا، قلل وكيل وزارة الإعلام التابعة للحوثيين نصر الدين عامر من أهمية إعلان الحكومة اليمنية الاعتراف بالحوثيين.

وقال عامر للجزيرة إن الشروع في معالجة ملفات الوضع الإنساني والحصار في اليمن يجب أن يسبق بقية التفاصيل لحل الأزمة القائمة في البلاد.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك قال أمس الأربعاء إن الحكومة اليمنية الشرعية تعترف بالحوثيين طرفا رئيسيا في المعادلة اليمنية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، دعا أحمد بن مبارك إلى ضرورة مواصلة الضغط على الحوثيين لوقف الحرب وتحقيق السلام.

ووصف الوزير اليمني ما يحدث في مأرب بالخطير، مشيرا إلى أنه إذا فقدت الحكومة السيطرة على المحافظة فإن التداعيات الإنسانية ستكون كارثية على ملايين النازحين، حسب تعبيره.

قصف على صعدة وغارات مكثفة

في التطورات الميدانية، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن 20 قتيلا وجريحا سقطوا اليوم في قصف سعودي استهدف مناطق في محافظة صعدة (شمالي اليمن).

من جانبه، قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه اعترض ودمر طائرة مفخخة بدون طيار تابعة للحوثيين في الأجواء اليمنية أطلقت باتجاه السعودية، مضيفا أنه يتخذ كل الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد وشيك.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت في وقت سابق إن طيران التحالف شن أمس الأربعاء 28 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات مأرب وصعدة والجوف. وأضافت تلك الوسائل أن أغلبية الغارات كانت على مناطق من محافظة مأرب.

وتأتي الغارات الجديدة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام التابعة للحوثيين وسط معارك متواصلة في جبهات مأرب.

وكان الحوثيون أطلقوا منذ أشهر هجوما باتجاه مدينة مأرب، آخر معقل كبير للحكومة اليمنية شمالي البلاد، سعيا للسيطرة عليها، لكن الجيش اليمني والتحالف أوقفا تقدمهم.