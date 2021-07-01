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سياسة|إمارات عربية متحدة

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يكتبان مقالا مشتركا في صحيفة إسرائيلية

المقال المشترك جاء بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الإمارات وافتتاحه سفارة لتل أبيب في أبو ظبي وقنصلية عامة في دبي.

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد بأبو ظبي (رويترز)
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد بأبو ظبي (رويترز)
1/7/2021-|آخر تحديث: 2/7/202109:40 AM (مكة المكرمة)

نشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الخميس، مقالا مشتركا في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أكدا فيه تصميمهما على المضي قدما في تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب.

وجاء في المقال المشترك المنشور باللغة العبرية، تحت عنوان "اخترنا بشكل مختلف" أنه عندما وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق التطبيع عام 2020 فإنهما قررتا اتخاذ مسار مختلف.

وأضاف المقال "توقع العالم أن تُحددنا الاختلافات بيننا، أحدنا يهودي والآخر مسلم، أحدنا إسرائيلي والآخر عربي. لقد شكلتنا هذه الصفات كبشر، ولكن السؤال الذي يُطرح مرارا وتكرارا: هل الماضي يحدد المستقبل، أم أننا سادة مصيرنا؟".

وأشار الكاتبان أنه مع إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل، شرع الجانبان في تحديد نموذج جديد للمنطقة، نموذج محدد بالسعي المشترك لتحقيق السلام والاستقرار والأمن والازدهار والتعايش بين الشعبين.

لبيد افتتح خلال اليومين الماضيين سفارة وقنصلية لإسرائيل بالإمارات (رويترز)

وأضاف الوزيران "من المؤكد أن التحديات التي تواجهنا كبيرة. يأتي السلام الذي اختاره بلدانا على خلفية اندلاع العنف والتطرف في المنطقة، حيث توجد مصالح اقتصادية جادة وديناميكيات دبلوماسية معقدة. يجب أن يتغلب نهجنا، الذي يعطي الأولوية للتبادل المفتوح والمشاركة بين الناس، على القوى التي ستحاول تقويضه".

واستعرضا أشكال التعاون المتنوع بين الجانبين منذ توقيع اتفاق التطبيع العام الماضي، قبل أن يختتما المقال بالقول "السلام ليس اتفاقية موقعة ولكن أسلوب حياة.. والاحتفالات التي أجريناها هذا الأسبوع ليست نهاية الطريق.. إنها مجرد البداية".

وكان لبيد قد افتتح اليومين الماضيين سفارة لإسرائيل في أبو ظبي، وقنصلية عامة لها في دبي خلال الزيارة الرسمية الأولى لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وقد أثارت اتفاقيات التطبيع -التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان- غضب الفلسطينيين الذين صفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع تل أبيب.

خيبة أمل

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إنه مقتنع بإمكانية تعزيز العلاقات بين بلاده وإسرائيل في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي قال إنها متحمسة للعلاقة بين أبوظبي وتل أبيب.

وأضاف الوزير الإماراتي، في مقابلة مع موقع "والا" الإسرائيلي، إنه كان قلقا من أن تنشغل الحكومة الإسرائيلية بشأنها الداخلي، إلا أن المكالمة الهاتفية التي بادر بها وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد كانت لطيفة جدا، على حد تعبيره.

وأعرب الوزير الإماراتي عن خيبة أمله من امتناع الإدارة الأميركية الجديدة عن استخدام مصطلح "اتفاقيات أبراهام" لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها الإمارات ودول عربية أخرى مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإماراتي إن التحدي الأكبر الآن بالنسبة لعملية التطبيع مع إسرائيل هو إدخال الفلسطينيين فيها، على حد تعبيره.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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